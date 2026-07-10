पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने कलह की खबरों को नकारा, कहा- हम एकजुट हैं
Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कहल की खबरों के बीच पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है और सभई एकजुट रहेंगे.
- भूपेश बघेल 11 जुलाई को बैठक करेंगे, पार्टी एकजुट रहेगी.
पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कहल की खबरों के बीच पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वारिंग का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है और सभई एकजुट रहेंगे. उन्होंने दावा किया कि उनके अध्यक्ष होने से किसी भी वरिष्ठ नेता को कोई दिक्कत नहीं है.
खबरें हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखने से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा नाराज है. चन्नी गुट द्वारा लगातार वारिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद हटाने की मांग के बीच यह बयान सामने आया है.
राजा वारिंग ने कहा- मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं
मीडिया से बातचीत के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वारिंग ने पार्टी में मतभेद पर कहा, "भूपेश बघेल 11 जुलाई को आंतरिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. आप लोगों को एक दो दिन में आपको सब एक मंच पर दिखाई देंगे. मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम एकजुट रहेंगे." चन्नी के नेतृत्व वाले खेमे के राज्य अध्यक्ष के रूप में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के बने रहने से नाराज होने की खबरों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी.
राजा वारिंग ने कहा, "आप बता दो एक भी ऐसे नेता जिन्होंने कहा है कि अध्यक्ष को स्वीकार नहीं सकते. चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा या प्रताप सिंह बाजवा ने कहा हो ऐसा कि अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं है, किसी वरिष्ठ नेता ने नहीं कहा, लेकिन कोई ऐरा-गेरा आकर कहे और आप अपने मंच से उसे चला देता है. कोई कहे तो पहले उससे पूछें कि वो है कौन ऐसा कहने वाला."
सुखजिंदर सिंह रंधावा से तनाव को लेकर वारिंग ने कहा, "रंधावा मेरे भाई है. मैं अंदर किस-किस के लिए देखूं, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नाराज हैं. अगर हैं तो मैं उनसे बात कर लूंगा."
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