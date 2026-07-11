INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: भूपेश बघेल से चन्नी गुट ने रखी राजा वडिंग को हटाने की मांग, अब आलाकमान के सामने पेश होगी रिपोर्ट

पंजाब: भूपेश बघेल से चन्नी गुट ने रखी राजा वडिंग को हटाने की मांग, अब आलाकमान के सामने पेश होगी रिपोर्ट

Punjab Politics: कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बैठक के दौरान अपने गुट के नेताओं से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को लेकर राय ली.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने गुट के नेताओं के साथ शनिवार (11 जुलाई) को भूपेश बघेल से मुलाकात की है. पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बघेल के साथ मीटिंग में चन्नी और उनके गुट के 15 नेताओं ने अपनी बात रखी है. सभी नेताओं ने एकमत होकर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटाने की मांग की है.

मीटिंग में चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी नेताओं से हाथ खड़े करकर उनका मत जाना कि क्या वे अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटाना चाहते हैं? जिसके बाद सभी ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया.

हमने कार्यकर्ताओं की भावनाएं भूपेश बघेल को बता दी- रंधावा

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, ''हमने कार्यकर्ताओं की भावनाएं भूपेश बघेल को बता दी हैं. ये बता दिया है कि जो सरकार के सामने ठोककर बात करे वही हमारा नेता हो सकता है. जो सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज हो वह नहीं. हमने उन्हें बताया है कि कई बार निर्णय वापस भी लेने पड़ते हैं. यहां बैठे लोग चाहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने.''

जीतने लायक नेताओं को टिकट दिया जाएगा- भूपेश बघेल

पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट के नेताओं के साथ बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी आलाकमान के निर्णय पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है. उन्होंने कहा, ''सभी ने अपनी बात रखी है. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है. कुछ नेताओं ने इस बारे में बात की है और मैं उन्हें पार्टी नेतृत्व के सामने रखूंगा. सभी नेताओं को विश्वास दिलाया है कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सबके हितों का ध्यान रखूंगा. मैंने नेताओं को विश्वास दिलाया है कि जो भी नेता जीतने लायक होगा उन्हें टिकट मिलेगी.''

भूपेश बघेल अगले हफ्ते आलाकमान को देंगे रिपोर्ट

भूपेश बघेल अगले हफ्ते पार्टी आलाकमान को पंजाब की रिपोर्ट देंगे. चरणजीत सिंह चन्नी गुट की शिकायतों की रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी सांसद राहुल गांधी को सौपेंगे.

कांग्रेस में जो भी मनमुटाव हैं वो सुलझा लिए जाएंगे- परगट सिंह

उधर, कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा, ''कांग्रेस में जो भी मनमुटाव हैं वो सुलझा लिए जायेंगे और पार्टी एकजुट होकर विधानसभा में उतरेगी. किसी नेता ने किसी के बारे में क्या कहा है उस पर मैं नहीं बोल सकता लेकिन पंजाब के सामने जो मुद्दे हैं उनपर ध्यान होना चाहिए. लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं. ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसे सुलझा लिया जायेगा.''

बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में चन्नी और राजा वडिंग गुट के बीच वर्चस्व की सियासी लड़ाई चल रही है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश अध्यक्ष के पद से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटवाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने कलह की खबरों को नकारा, कहा- हम एकजुट हैं

Published at : 11 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Bhupesh Baghel Amrinder Singh Raja Warring Charanjit Singh Channi Punjab NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब: भूपेश बघेल से चन्नी गुट ने रखी राजा वडिंग को हटाने की मांग, अब आलाकमान के सामने पेश होगी रिपोर्ट
पंजाब: भूपेश बघेल से चन्नी गुट ने रखी राजा वडिंग को हटाने की मांग, अब आलाकमान के सामने पेश होगी रिपोर्ट
पंजाब
CM की कुर्सी से बगावत तक... बिहार, झारखंड और अब पंजाब, जानें- उन 3 नेताओं के बारे में जो अपनों के लिए बने मुसीबत
CM की कुर्सी से बगावत तक... बिहार, झारखंड और अब पंजाब, जानें- उन 3 नेताओं के बारे में जो अपनों के लिए बने मुसीबत
पंजाब
'टूं-टूं' से गूंजा पंजाब! भगवंत मान सरकार की मावां धियां सत्कार योजना बनी वायरल ट्रेंड
'टूं-टूं' से गूंजा पंजाब! भगवंत मान सरकार की मावां धियां सत्कार योजना बनी वायरल ट्रेंड
पंजाब
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने कलह की खबरों को नकारा, कहा- हम एकजुट हैं
चन्नी गुट के बागी तेवर के बीच राजा वारिंग के बयान ने मचाई हलचल! कहा- हम सब एकजुट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
'Lock Upp 2' में Shreya Kalra का दावा, Kushal Tandon और Shivangi Joshi के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा
Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती', विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मायावती का बड़ा सियासी संदेश
'BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती', विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मायावती का बड़ा सियासी संदेश
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
बॉलीवुड
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
इंडिया
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
ट्रेंडिंग
Parallel Universe पर रिसर्च कर रहा था 78 साल का शख्स, अचानक हुआ लापता; सोशल मीडिया पर गरमाई बहस 
Parallel Universe पर रिसर्च कर रहा था 78 साल का शख्स, अचानक हुआ लापता; सोशल मीडिया पर गरमाई बहस 
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
ABP NEWS
Viral Video: वाराणसी में नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में बड़ा खेल बेनकाब! सामने आया चौंकाने वाला मामला
Viral Video: वाराणसी में नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में बड़ा खेल बेनकाब! सामने आया चौंकाने वाला मामला
Embed widget