पंजाब राज्यसभा चुनाव में अजीब नामांकन, 10 AAP विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर लेकर आया शख्स, 10 FIR

पंजाब में राज्यसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ अजीब हुआ. यहां नवनीत चतुर्वेदी नाम का एक शख्स अपना नामांकन भरने आया. जयपुर का रहने वाला यह व्यक्ति खुद को जनता पार्टी का अध्यक्ष बताता है.

इतना ही नहीं, नवनीत चतुर्वेदी ने राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामांकन भरा है, उसमें कथित रूप से आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के सिग्नेचर किए गए हैं. यह हस्ताक्षर पूरी तरह से फर्जी हैं. नवनीत चतुर्वेदी ने अपने नामांकन में आप के 10 विधायकों को प्रपोजर के तौर पर बताया था और दावा किया था कि उनके साइन करा कर लाया है.

कम से कम 10 FIR दर्ज

नामांकन के वक्त उसने यह चिट्ठी भी सौंपी थी. अब पंजाब पुलिस ने विधायकों के फर्जी दस्तखत करने के आरोप में इस पर FIR दर्ज की है. बताया जा रहा है कि नवनीत चतुर्वेदी पर कम से कम 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं.