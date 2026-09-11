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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराहुल गांधी के एक्टिव होने से पंजाब में BJP को होगा फायदा? सतीश पूनिया का दावा

राहुल गांधी के एक्टिव होने से पंजाब में BJP को होगा फायदा? सतीश पूनिया का दावा

सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी पंजाब चुनाव को चुनौती के तौर पर ले रही है. राजनीतिक जीवन में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं और बीजेपी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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पंजाब चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्य प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है.  भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पंजाब चुनाव में सक्रिय होने को लेकर पूनिया ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि कहा कि यह अच्छी बात है और बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी जल्द से जल्द पंजाब आएं. पंजाब की धरती पर उनका स्वागत रहेगा. 

बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी देश में जहां भी जाते हैं, वहां कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ता है और बीजेपी को जीत मिलती है. इसलिए बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी पंजाब में और ज्यादा सक्रिय हों. पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को पंजाब में नशे के खिलाफ कुछ करना होता तो वह बहुत पहले कर चुके होते. जनता ने कांग्रेस को कई बार मौका दिया, लेकिन पार्टी हर बार नाकाम रही. 

उन्होंने कहा कि पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए तीन बड़े मुद्दे तय किए हैं, जिनमें नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था प्रमुख हैं. बीजेपी इन्हीं मुद्दों को फोकस करते हुए चुनाव लड़ेगी. 

सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी- पूनिया

राज्यसभा सांसद पूनिया ने कहा कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी. पूनिया ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त करना बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा. कभी पूरी दुनिया में पंजाब की अलग पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज पंजाब नशे के लिए बदनाम हो रहा है. बीजेपी सिर्फ वोट लेने या सियासी मुद्दा बनाने के लिए नशा मुक्ति की बात नहीं कर रही, बल्कि इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी.

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पूनिया ने कहा कि बीजेपी पंजाब चुनाव को चुनौती के तौर पर ले रही है. राजनीतिक जीवन में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं और बीजेपी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. राजस्थान के सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान समेत कई अन्य प्रदेशों में भी बड़े चेहरे के तौर पर सामने आ चुके हैं. हम अपना काम कर रहे हैं और वह अपना काम करेंगे. उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी को कमजोर समझना गलत है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Sep 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Punjab Politics PUNJAB NEWS Punjab ElectioN 2027
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