ब्रिक्स समिट 2026Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबगुलजार सिंह केस: SP-SSP दफ्तर घेरेगी कांग्रेस, हरपाल सिंह चीमा पर FIR की मांग

गुलजार सिंह केस: SP-SSP दफ्तर घेरेगी कांग्रेस, हरपाल सिंह चीमा पर FIR की मांग

गुलजार सिंह सुसाइड केस में न्याय की मांग को लेकर पंजाब कांग्रेस आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ FIR की मांग करेगी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Sep 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस आज पूरे राज्य में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से अपील की है कि वे अपने-अपने जिलों में SP और SSP कार्यालयों का घेराव करें और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपें.

कांग्रेस का यह प्रदर्शन गुलजार सिंह को न्याय दिलाने और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर किया जा रहा है. पार्टी ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी उठाई है.

पंजाब कांग्रेस के मुताबिक, शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों की अगुवाई में प्रदर्शन होगा. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता संबंधित SP या SSP कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे. ज्ञापन के जरिए गुलजार सिंह मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी.

पंजाब में BJP की राह पर कांग्रेस, चुनाव से पहले लिया यह बड़ा फैसला

कांग्रेस ने कहा है कि मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. पार्टी का आरोप है कि इस मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

हरपाल सिंह चीमा के पुतले भी फूंके जाएंगे

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे पंजाब में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के पुतले फूंकने का भी कार्यक्रम है. पार्टी का कहना है कि यह प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि गुलजार सिंह के परिवार को न्याय मिल सके.

कांग्रेस ने की FIR दर्ज करने की मांग

कांग्रेस का कहना है कि गुलजार सिंह मामले में सामने आए सवालों की पूरी जांच होनी चाहिए. पार्टी ने मांग की है कि हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच की जाए, ताकि अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके.

कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख

राजा वड़िंग ने जिला कांग्रेस नेताओं से प्रदर्शन को मजबूती से आयोजित करने की अपील की है. कांग्रेस का कहना है कि गुलजार सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पार्टी पूरे पंजाब में सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेगी.

Input By : अनिल जैन
और पढ़ें
Published at : 11 Sep 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
CONGRESS PUNJAB NEWS Gulzar Singh Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब में BJP की राह पर कांग्रेस, चुनाव से पहले लिया यह बड़ा फैसला
पंजाब में BJP की राह पर कांग्रेस, चुनाव से पहले लिया यह बड़ा फैसला
पंजाब
कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख
कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख
पंजाब
पंजाब सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, DA मामले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
पंजाब सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, DA मामले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
पंजाब
राघव चड्ढा का तंज, 'AAP वाले मेरे प्यार में पागल, कहीं नसें न काट लें'
राघव चड्ढा का तंज, 'AAP वाले मेरे प्यार में पागल, कहीं नसें न काट लें'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
क्रिकेट
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र कुमार ने विक्रांस मैसी को किया रिप्लेस, श्वेता त्रिपाठी बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र ने किया विक्रांत मैसी को रिप्लेस, श्वेता बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
विश्व
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
विश्व
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, बोला- 'नतीजे दिखाते हैं कि...'
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, जानें क्या कहा?
Home Tips
Cloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget