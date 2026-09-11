गुलजार सिंह केस: SP-SSP दफ्तर घेरेगी कांग्रेस, हरपाल सिंह चीमा पर FIR की मांग

पंजाब में गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस आज पूरे राज्य में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से अपील की है कि वे अपने-अपने जिलों में SP और SSP कार्यालयों का घेराव करें और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपें.

कांग्रेस का यह प्रदर्शन गुलजार सिंह को न्याय दिलाने और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर किया जा रहा है. पार्टी ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी उठाई है.

पंजाब कांग्रेस के मुताबिक, शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों की अगुवाई में प्रदर्शन होगा. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता संबंधित SP या SSP कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे. ज्ञापन के जरिए गुलजार सिंह मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी.

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कांग्रेस ने कहा है कि मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. पार्टी का आरोप है कि इस मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

हरपाल सिंह चीमा के पुतले भी फूंके जाएंगे

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे पंजाब में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के पुतले फूंकने का भी कार्यक्रम है. पार्टी का कहना है कि यह प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि गुलजार सिंह के परिवार को न्याय मिल सके.

कांग्रेस ने की FIR दर्ज करने की मांग

कांग्रेस का कहना है कि गुलजार सिंह मामले में सामने आए सवालों की पूरी जांच होनी चाहिए. पार्टी ने मांग की है कि हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच की जाए, ताकि अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके.

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राजा वड़िंग ने जिला कांग्रेस नेताओं से प्रदर्शन को मजबूती से आयोजित करने की अपील की है. कांग्रेस का कहना है कि गुलजार सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पार्टी पूरे पंजाब में सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेगी.