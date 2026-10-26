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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसचिन पायलट ने बताया पंजाब कांग्रेस का प्लान, राहुल गांधी की रैली पर क्या बोले?

सचिन पायलट ने बताया पंजाब कांग्रेस का प्लान, राहुल गांधी की रैली पर क्या बोले?

सचिन पायलट ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. राहुल गांधी 4 तारीख को संगरूर में 'हिसाब मांगो रैली' को संबोधित करेंगे.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस ने आगामी चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की. इसमें पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने संगठन की स्थिति और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की.

पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी के नेता पूरे दिन संगठन से जुड़ा फीडबैक ले रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी पार्टी एकजुट है और सभी नेता मिलकर आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं.

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4 तारीख को संगरूर में राहुल गांधी की जनसभा

सचिन पायलट ने बताया कि 4 नवंबर को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पंजाब के संगरूर जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस रैली को 'हिसाब मांगो रैली' नाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे.

कांग्रेस की इस रैली को पंजाब में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. पार्टी का जोर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार करने पर है.

कानून-व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना

सचिन पायलट ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई है. उनके मुताबिक, पंजाब के लोगों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से उठा रही है.

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम करेगी. उनके इस बयान से साफ है कि पार्टी आने वाले दिनों में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है.

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संगठन को मजबूत करने पर जोर

बैठक में संगठन से जुड़े फीडबैक और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई. कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि पार्टी के सभी नेता एक साथ मिलकर काम करें और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करें.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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