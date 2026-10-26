भगवंत मान के गढ़ में राहुल करेंगे मिशन 2027 का शंखनाद, बढ़ी सियासी हलचल

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं. वो 4 नवंबर को प्रदेश के संगरूर जिले का दौरा करेंगे, जिसकी घोषणा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) के अध्यक्ष परगट सिंह ने 25 अक्टूबर को की थी.

राहुल गांधी का ये दौरा मिशन 2027 के तहत काफी अहम मना जा रहा है क्योंकि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का गृह जिला भी है. खबरें हैं कि वो एक जनसभा के जरिए पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे. पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच भी उनके इस दौरे पर सभी की नजरें हैॆ.

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राहुल गांधी का दौरा अहम क्यों?

संगरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला है और मालवा क्षेत्र के सबसे अहम जिलों में से एक माना जाता है. पंजाब की राजनीति के लिए कहा जाता है कि चंडीगढ़ की सत्ता का रास्ता मालवा से होकर ही गुजरता है, जिनमें पंजाब के 23 में से 15 जिले आते हैं. इन जिलों में से एक संगरूर जिला भी है, जहां 4 नवंबर को राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही वो पार्टी की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे. राहुल गांधी के दौरे की खबरें तब सामने आई हैं जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जलालाबाद से पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला शिरोमणि अकाली दल (SAD) में शामिल ही गए हैं. उनके इस कदम से फिरोजपुर के सियासी समीकरणों पर पड़ सकता है.

अन्य दल भी तैयारियों में जुटे

इसके अलावा पंजाब के अन्य दल भी चुनावी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं. अकाली दल 1 नवंबर को ही चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी करने वाला है. चर्चा है कि अकाली दल के केंद्र में इस बार युवाओं पर खासकर रहने वाला है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी विंगो में पदाधिकारियों को नियुक्ति कर रहा है. इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर चुनावों की तैयारियों को धार देना है.

बीजेपी भी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए जुट गई है. पंजाब के बीजेपी प्रभारी केवल केवल सिंह ढिल्लों इसके लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और नई नियुक्तियां कर रहे है. बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गई है ताकि प्रदेश की सभी 117 सीटों पर स्थिति को मजबूत कर सके.

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