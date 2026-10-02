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राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...
राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग और राहुल गांधी की मुलाकात खत्म हो गई है. 10 जनपथ पर हुई इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक, राजा वडिंग ने राहुल गांधी को पंजाब का पूरा फीडबैक दिया. उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जबकि उनकी असली मांग 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने की है. राजा वडिंग ने राहुल गांधी से कहा कि आप कहेंगे तो मैं कोई भी पद छोड़ दूंगा. मेरा मकसद पंजाब में कांग्रेस की सरकार लाना है.
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