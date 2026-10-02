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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...

राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...

राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 02 Oct 2026 12:28 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग और राहुल गांधी की मुलाकात खत्म हो गई है. 10 जनपथ पर हुई इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक, राजा वडिंग ने राहुल गांधी को पंजाब का पूरा फीडबैक दिया. उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जबकि उनकी असली मांग 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने की है. राजा वडिंग ने राहुल गांधी से कहा कि आप कहेंगे तो मैं कोई भी पद छोड़ दूंगा. मेरा मकसद पंजाब में कांग्रेस की सरकार लाना है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 02 Oct 2026 12:21 PM (IST)
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