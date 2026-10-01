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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच हाईप्रोफाइल मुलाकात, रंधावा और खरगे में क्या हुई बात?

राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच हाईप्रोफाइल मुलाकात, रंधावा और खरगे में क्या हुई बात?

पंजाब में राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की हाईप्रोफाइल मुलाकात हुई है. इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Oct 2026 02:12 PM (IST)
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद में बदलाव की चर्चाओं के बीच हुई इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है.

मुलाकात के बाद राजा वडिंग के इस्तीफे की खबर पर रंधावा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व ही बता सकता है.  रंधावा ने कहा कि उनकी मुलाकात राजस्थान के संदर्भ में हुई है.

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रंधावा इसके साथ ही हम (पंजाब) चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हम जबरन वसूली, गैंगस्टरवाद, कानून-व्यवस्था, युवाओं और राज्य की अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे.

अनुशासनात्मक कार्रवाई के दिए संकेत

सूत्रों के मुताबिक, खरगे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के तुरंत बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने पहुंचे. बताया जा रहा है कि रंधावा ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई बातचीत की पूरी जानकारी चन्नी को दी. सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से पंजाब के नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पार्टी के फैसलों के साथ सभी नेताओं को चलना होगा. साथ ही नेतृत्व को चुनौती देने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार पंजाब में ड्रग्स और ड्रोन के जरिए सीमा पार से आतंकवाद और नशे की सप्लाई का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Punjab Politics PUNJAB NEWS Punjab ElectioN 2027 Raja Warring
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