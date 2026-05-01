पंजाब विधानसभा में AAP और कांग्रेस के बीच हुई तीखी बहस, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भड़ेक CM मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के बीच बहस जारी रही और सदन की कार्यवाही बाधित होने के बीच दोनों एक-दूसरे पर उंगली उठाते नजर आए.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के बीच शुक्रवार को उस समय तीखी बहस हुई, जब मान ने दावा किया कि विपक्षी विधायक सदन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे.
पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान जब अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान वेतन संशोधन पर आधिकारिक प्रस्ताव पढ़ रहे थे तब खैरा द्वारा मोबाइल फोन के कथित रूप से इस्तेमाल पर मान ने आपत्ति जताई.
मान ने अपनी सीट से उठकर अध्यक्ष को इशारा करते हुए कहा कि खैरा अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं और उनसे आग्रह किया कि वे कांग्रेस विधायक से पूछें कि उन्होंने (संधवान ने ) प्रस्ताव के बारे में क्या कहा है.
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भोलाथ से विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी
अध्यक्ष ने मान के आरोपों पर कांग्रेस विधायक से सदन में अनुशासन बनाए रखने और प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक सुनने को कहा. मान ने इसके बाद खैरा से पूछा, “आप बाहर जाकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?” इस पर भोलाथ से विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी. अध्यक्ष ने इस बीच सदन में शांति बनाए रखने की अपील की.
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मान और खैरा के बीच बहस जारी रही और सदन की कार्यवाही बाधित होने के बीच दोनों एक-दूसरे पर उंगली उठाते नजर आए. आम आदमी पार्टी के विधायक भी अपनी-अपनी सीट से उठ खड़े हुए और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खैरा के आचरण की निंदा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
चीमा ने आरोप लगाया कि खैरा ‘हमेशा सदन में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं’.
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Source: IOCL