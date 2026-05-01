Punjab Assembly में AAP-कांग्रेस के बीच तीखी बहस, सीएम भगवंत मान पर लगाए गंभीर आरोप
Punjab Special Assembly Session: पंजाब कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया. इसपर प्रताप बाजवा का बड़ा बयान आया है.
पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र काफी ड्रामे भरा चल रहा है. सत्र शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें 'शराबी' करार दिया और यह दावा किया कि सीएम मान शराब पीकर विधानसभा में आ गए. इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायकों ने 'शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद' के भी नारे लगाए.
इस बात पर सदन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधायकों के बीच तीखी बहस हो गई. पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा के के आरोपों के बाद कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया.
#BREAKING | पंजाब विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, सीएम मान पर शराब पीकर आने का आरोप@romanaisarkhan | https://t.co/smwhXURgtc #PunjabAssembly #Congress #AAP #BhagwantMann pic.twitter.com/BiErGdcymC— ABP News (@ABPNews) May 1, 2026
कांग्रेस ने की ऐल्कोहॉल टेस्ट की मांग
इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि वे शराब पीकर सदन में आए हैं. इसलिए सारे विधायकों का ऐल्कोहॉल टेस्ट किया जाए ताकि पता चले कि किसने शराब पी है किसने नहीं.
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Source: IOCL