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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Assembly में AAP-कांग्रेस के बीच तीखी बहस, सीएम भगवंत मान पर लगाए गंभीर आरोप

Punjab Assembly में AAP-कांग्रेस के बीच तीखी बहस, सीएम भगवंत मान पर लगाए गंभीर आरोप

Punjab Special Assembly Session: पंजाब कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया. इसपर प्रताप बाजवा का बड़ा बयान आया है.

By : सचिन कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 May 2026 01:16 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र काफी ड्रामे भरा चल रहा है. सत्र शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें 'शराबी' करार दिया और यह दावा किया कि सीएम मान शराब पीकर विधानसभा में आ गए. इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायकों ने 'शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद' के भी नारे लगाए.

इस बात पर सदन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधायकों के बीच तीखी बहस हो गई. पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा के के आरोपों के बाद कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया. 

कांग्रेस ने की ऐल्कोहॉल टेस्ट की मांग

इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि वे शराब पीकर सदन में आए हैं. इसलिए सारे विधायकों का ऐल्कोहॉल टेस्ट किया जाए ताकि पता चले कि किसने शराब पी है किसने नहीं.

Published at : 01 May 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Punjab News CONGRESS BHAGWANT MANN
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