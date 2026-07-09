पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 10 जुलाई शुक्रवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे.

बताया जा रहा है कि चन्नी इस बैठक से पहले अपने समर्थक नेताओं को भी एकजुट कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, चन्नी का मानना है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजा बराड़ के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल होगा.

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सूत्रों के मुताबिक चन्नी का कहना है कि पंजाब में नया राजनीतिक माहौल और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व में बदलाव जरूरी है.

चन्नी समर्थित सूत्रों का यह भी दावा है कि यदि राजा बराड़ की जगह किसी अन्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इससे कांग्रेस के पक्ष में बेहतर माहौल बन सकता है.

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भूपेश बघेल ने गुटबाजी के अटकलों से किया इनकार

इन सबके बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने राज्य इकाई में अंदरूनी कलह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और सभी नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रहे हैं. बघेल ने बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संवाद जारी है.

भूपेश बघेल ने कहा, राज्य इकाई के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की गई है. हाल ही में पंजाब कांग्रेस कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक आयोजित की गई. दोनों बैठकों में पार्टी आलाकमान के फैसलों का स्वागत किया गया और संगठन को मजबूत करने पर सहमति बनी.