'पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू...' अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर भगवंत मान ने कसा तंज
Ashok Mittal News: AAP नेता अशोक मित्तल के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है. अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.
- आम आदमी पार्टी के नेता अशोक मित्तल के घर ED की रेड.
- मुख्यमंत्री मान ने BJP पर कसा तंज, चुनावी तैयारी बताई.
- AAP नेता ढांढा ने ED कार्रवाई को बीजेपी की हताशा कहा.
- BJP जनता के बीच नकारा, इसीलिए ED-CBI का सहारा: AAP.
पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर अशोक मित्तल के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है. इस छापे के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर मान ने लिखा कि भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू. आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ED की रेड, टिपिकल मोदी स्टाइल. हम भो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएँगे आंधियो को कह दो अपनी औक़ात में रहें.
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आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के नेता अनुराग ढांढा ने लिखा कि बीजेपी ने पंजाब चुनाव की तैयारी शुरु कर दी है. आम आदमीं पार्टी के राज्यसभा सांसद और सदन में पार्टी के उपनेता अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड चल रही है. क्या बीजेपी कहीं भी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती? क्या बीजेपी जनता के बीच इतनी नकारा हो चुकी है कि उसकी सारी चुनाव तैयारियाँ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से ही शुरु होती हैं? मोदी सरकार एक तानाशाह की तरह काम कर रही है. पंजाब के लोग आम आदमीं पार्टी के साथ हैं. करते रहो ईडी, सीबीआई बीजेपी वालों.
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किस मामले में हुई मित्तल पर छापेमारी?
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि ED ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के कथित उल्लंघन के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और अपर हाउस के डिप्टी लीडर डॉ. अशोक कुमार मित्तल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की.
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Source: IOCL