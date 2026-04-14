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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: 40 लाख के पार पहुंचा सेहत कार्ड का आंकड़ा, हर परिवार को मिल रहा ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज

पंजाब: 40 लाख के पार पहुंचा सेहत कार्ड का आंकड़ा, हर परिवार को मिल रहा ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 03:51 PM (IST)
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Punjab News: पंजाब में पटियाला के राजिंद्रा जिमखाना एंड महिंद्रा क्लब (आरजीएमसी) में 11 और 12 अप्रैल को आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में सदस्यों, उनके परिवारों और क्लब स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. यह पहल भगवंत मान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है. यह अभियान इस बात को दर्शाता है कि हर वर्ग के लोगों को किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से पहले सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें पहुँच, समावेशन और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है.

कैंप दोनों दिन सुबह 9 बजे शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना तथा क्लब के सदस्यों का मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजीकरण करना था. कैंप में क्लब के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया. कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई. सुव्यवस्थित और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के महत्त्व को समझते हुए कई लोगों ने अपने परिवारों सहित पंजीकरण करवाया.

 हर परिवार को मिल रहा ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. पूरे पंजाब में अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन विभिन्न जिलों में पंजीकरण कर रहे हैं, जो इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए आवश्यक हैं. जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान  जोर देते हैं, स्वास्थ्य सबसे पहले है क्योंकि बीमारी किसी भी वीआईपी और आम व्यक्ति में भेद नहीं करती.” डॉ. सिंह ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सेहत कार्ड कवरेज है. हम 34 लाख से बढ़कर 40 लाख पंजीकरण तक पहुंच चुके हैं और हर नागरिक को कवर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं.”

लोग स्वास्थ्य को लेकर हो रहे जागरूक- आरजीएमसी

आरजीएमसी के सदस्य एवं पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आगे आ रहे हैं. क्लब के प्रभावशाली सदस्य- जैसे वाइस चांसलर, विधायक, आईएएस अधिकारी, प्रसिद्ध डॉक्टर, उद्योगपति और मंत्री—सभी ने सेहत योजना की सराहना की और अपने सेहत कार्ड बनवाए.”

क्लब के निदेशक राहुल मेहता ने कहा, “हमें इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. क्लब के सदस्यों, उनके परिवारों और स्टाफ ने भी बड़ी रुचि के साथ कैंप में भाग लिया और खुशी-खुशी सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया.”

दो दिवसीय इस आरजीएमसी कैंप में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण किया. इस पहल ने सेहत कार्ड के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्त्व को और मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है.

इलाज पूरी तरह कैशलेस है- डॉ सिंह

आरजीएमसी में सेहत कैंप की सफलता यह दर्शाती है कि सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य पहलें जमीनी स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं. डॉ. सिंह ने कहा, “इलाज पूरी तरह कैशलेस है, हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है. पंजीकरण सरल है, डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ हैं और गाँवों, शहरों तथा बाजारों में लगने वाले कैंप लोगों के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं.”

लोगों तक व्यापक पहुँच बनाने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. इस महीने की शुरुआत में पीआरटीसी पटियाला में आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में परिवहन कार्यबल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, जिससे इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ.

Published at : 14 Apr 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Bhagwant Mann Punjab AAP Sehat Card Free Treatment
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