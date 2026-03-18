Punjab: पेपर मिल पावर प्लांट में हादसा! 55 साल के कर्मचारी की बंडल गिरने से मौत

Punjab News: पंजाब से एक दुखद खबर सामने आई है. मंगलवार दोपहर को राज्य के एक पेपर मिल के पावर प्लांट में हुए हादसे में 55 साल का सफाई कर्मचारी गणेशी पासवान की मौत हो गई. गणेशी मुबारकपुर के निवासी साबत पासवान के पुत्र थे और वह ठेकेदार प्रणाली के तहत लंबे समय से पावर प्लांट में काम कर रहे थे. यह हादसा उस समय हुआ जब वह गोदाम की सफाई कर रहे थे.

ठेकेदार अजीत चौधरी ने बताया कि गणेशी तूड़ी के बंडल वाले एक गोदाम की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान लगभग 20 फीट ऊंचाई पर रखे लगभग 40 किलोग्राम के तूड़ी के बंडल अचानक नीचे गिर गए और गणेशी से टकरा गए. इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल अवस्था में गणेशी पासवान को तुरंत डेराबस्सी सिविल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना ने सभी को झकझोर दिया. गणेशी पासवान अपने पीछे चार पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मुबारकपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे की स्थिति, सुरक्षा मानकों और बंडल गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. शव का पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा. परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें यह घटना झटका देने वाली लगी और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पावर प्लांट की जांच शुरू कर दी है. यह जांच इस बात का पता लगाने के लिए होगी कि हादसे में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई. पुलिस ने आसपास के कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है.

इस घटना ने कर्मचारियों और उनके परिवारों में चिंता बढ़ा दी है. पावर प्लांट और संबंधित प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा मानक कड़ाई से लागू हों.