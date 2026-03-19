Punjab News: पंजाब सरकार का 'गैंगस्टरों ते वार'

Punjab News: पंजाब में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मान सरकार कई स्तर पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पुलिस ढांचे को मजबूत किया गया है. थानों को अपग्रेड किया गया है. पुलिस को अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. पंजाब में मान सरकार ने गैंगस्टरों को जड़ से मिटाने की ठान ली है.

ऑपरेशन प्रहार

गैंगस्टरों के खिलाफ बड़े स्तर पर जंग का ऐलान करते हुए हाल ही में पंजाब पुलिस ने ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत पूरे राज्य में गैंगस्टरों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की. इस अभियान के दौरान विदेश में बैठे गैंगस्टरों के चिन्हित और मैप किए गए ठिकानों से जुड़े सहयोगियों के खिलाफ पूरे राज्य में छापेमारी की गई.

2,500 को किया गया गिरफ्तार

इस अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी. 72 घंटे तक चले ऑपरेशन प्रहार के दौरान गैंगस्टरों से जुड़े 2,500 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इस पूरे अभियान के दौरान संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य में लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों के साथ 2,000 से अधिक पुलिस टीमें राज्य भर में तैनात की गईं.

गैंगस्टरों के समूल नाश का संकल्प

पूरे पंजाब में गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस अब उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम कर रही है. पंजाब पुलिस राज्य में संगठित अपराध को सहारा देने वाली पूरी सहायता प्रणाली को ध्वस्त करने के उद्देश्य से वित्तीय नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, हथियार आपूर्ति शृंखला और संचार लिंक सहित विभिन्न पहलुओं की गहन जांच कर रही है.

हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगा इनाम

पंजाब सरकार का मानना है कि संगठित अपराधों और अपराधियों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा जारी अभियान में नागरिकों का भी सहयोग लिया जाएगा. सीधे तौर से पुलिस अभियानों में शामिल ना हो कर पंजाब के नागरिक गोपनीय जानकारी साझा कर सकते हैं.

इसके लिए एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया गया है. इसके माध्यम से लोग वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं. जानकारी के आधार पर यदि किसी गैंगस्टर की गिरफ्तारी होती है, तो संबंधित व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक की इनामी राशि देकर सम्मानित किया जाएगा.