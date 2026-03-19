Punjab News: पंजाब में 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड का तोहफा

Punjab News: पंजाब में आमजन को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और अपग्रेड किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मेंशिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की गई हैं. मान सरकार द्वारा लागू नीतियों का लाभ पंजाब की बड़ी आबादी को मिल रहा है.

इसी कड़ी में मान सरकार पंजाब के मूल निवासियों के लिए शानदार स्वास्थ्य योजना लेकर आई है. पंजाब में मान सरकार ने कैशलेस इलाज की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी है. इससे पंजाब की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा.

इन लोगों को मिलेगी कवरेज

मान सरकार की नई कैशलेस इलाज पॉलिसी का लाभ पंजाब के सभी मूल निवासियों को मिलेगा. इस योजना में आय या श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण को ख़त्म कर दिया गया है. यानी पंजाब के हर के व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सकेगा. पंजाब की वैध वोटर आईडी वाले परिवार इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र हैं.

इसके साथ ही जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है, उनके माता-पिता या अभिभावक की वोटर आईडी के माध्यम से बच्चों को कवरेज दी जाएगी. राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी तथा पंजाब सरकार के विभागों, निगमों, ट्रस्टों और सोसाइटियों में अनु बंध, आउटसोर्सिंग या कंसल्टेंसी के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

3 करोड़ नागरिकों को मिलेगी कवरेज

पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का लाभ मिल सके, इसके लिए नियामों को बेहद आसान बनाया गया है. पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत लगभग 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे पंजाब के लगभग 3 करोड़ नागरिकों को कवरेज मिलेगा.

प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. कैशलेस इलाज से लोगों को इलाज के दौरान किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

हेल्थ कार्ड बनेगा अहम दस्तावेज

10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की राह का प्रमुख दस्तावेज बनेगा मान सरकार द्वारा जारी हेल्थ कार्ड. पंजाब में हेल्थ कार्ड सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार कार्ड एवं पंजाब की वोटर आईडी के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं.

इस योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों को मिले और हेल्थ कार्ड के अधिकतम पंजीकरण हों, इसके लिए भी मान सरकार ने व्यवस्था बनाई है. यूथक्लब के प्रशिक्षित सदस्य राज्यभर में घर-घर जाकर परिवारों की सहायता करेंगे और अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे.

इस योजना का असर व्यापक होगा

पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना में 2,300 से अधिक बीमारियों का इलाज शामिल हैं. इनमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज मिलेगा.

इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अस्पतालों और पंजाब के सभी मेडिकल कॉलेजों के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

इसके लिए अब तक कुल 823 अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है. मान सरकार अस्पतालों के नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रही है. इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.