हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: पंजाब में जीवन रक्षक बनी मान सरकार की सड़क सुरक्षा फोर्स

Punjab News: पंजाब में जीवन रक्षक बनी मान सरकार की सड़क सुरक्षा फोर्स

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) बनाकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, जिससे सड़क पर लोगों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में सुधार हुआ है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है, जिससे रंगला पंजाब का सपना साकार हो रहा है. मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित अपने दफ़्तर, घर या गंतव्य तक पहुंचे. इसी संकल्प के साथ पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) का गठन किया गया था. सड़क सुरक्षा फोर्स ने अपने कामों से बीते 2 वर्ष में सफलता की अनूठी कहानी लिखी है.

हादसों में होने वाली मौतों में आई कमी

मान सरकार द्वारा पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स के गठन के बाद सड़क सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है. किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति में एसएसएफ की तत्काल पहुंच, पीड़ितों को प्राथमिक सहायता और समय पर इलाज मिलने के कारण राज्य में सड़क हादसों में मौतों की दर में 48 प्रतिशत की कमी आई है.

मान की इस पहल के चलते पंजाब में दुर्घटनाओं में ऑन-द- स्पॉट होने वाली मौतों पर रोकथाम लगी है. साल 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में जहां 1,955 लोगों ने जान गंवाई, वहीं साल 2024 में हाईवे पर होने वाली ऑन-द-स्पॉट मौतों की संख्या घटकर 1,016 रह गई है. एसएसएफ ने वक्त पर हादसे वाली जगह पर पहुंचकर अब तक 940 लोगों की जान बचाई है.

सड़क दुर्घटनाओं में 6 मिनट में पहुंच रही मदद

पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स में मौजूदा वक्त में करीब 1500 कर्मचारी तैनात हैं. इन्हें 144 अत्याधुनिक व पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. राज्य
में औसतन हर 30 किलोमीटर पर इस फोर्स की एक टीम तैनात रहती है. किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना होने पर यह फोर्स औसतन 6 से 6.5 मिनट में मदद के लिए पहुंच जाती है.

आधुनिक उपकरणों जैसेकटर और फर्स्ट एड किट सेलैस येगाड़ियांएआई (AI) और बैकएंड सपोर्ट की मदद से लगातार काम कर सड़क हादसों में होने वाली जन हानि की रोकथाम कर रही हैं. इस फोर्स की मौजूदगी सेन सिर्फ हादसों में कमी आई है, बल्कि हाईवे पर होने वाली लूट और चोरी की घटनाओं पर भी लगाम लगी है.

शानदार सड़कों से कम हुए हादसे

पंजाब में तकरीबन 43,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. गांवों को प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में
अच्छी सड़कों के चलते कुल सड़क हादसे 4,700 से घटकर 2,338 पर आ गए हैं. मान सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शी विजन से यह सफलता मिली है.

जोखिम से बाहर निकली किलर रोड

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में मिली शानदार सफलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बताते हैं कि पंजाब में सड़क हादसों में मौतों की दर में 48 प्रतिशत की कमी आई है, इसी कारण अन्य राज्यों ने इस मॉडल में रुचि दिखाई है. सड़क सुरक्षा फोर्स ने ‘खूनी सड़क’ (किलर रोड) के रूप में पहचानी जाने वाली पटियाला-सर हिंद रोड जैसी दुर्घटना संभावित जगहों को जोखिम की स्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है.

पंजाब में एक समय ऐसा भी था जब सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में राज्य देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल था. लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने तथा समय पर इलाज मिलने से बहुमूल्य जिंदगी बच रही है.

Published at : 19 Mar 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab News: पंजाब में जीवन रक्षक बनी मान सरकार की सड़क सुरक्षा फोर्स
Punjab News: पंजाब में जीवन रक्षक बनी मान सरकार की सड़क सुरक्षा फोर्स
पंजाब
Punjab News: पंजाब में 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड का तोहफा
Punjab News: पंजाब में 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड का तोहफा
पंजाब
Punjab News: भगवंत मान सरकार की नीतियां शानदार, खनन क्षेत्र में आएगा शानदार सुधार
Punjab News: भगवंत मान सरकार की नीतियां शानदार, खनन क्षेत्र में आएगा शानदार सुधार
पंजाब
Punjab News: शिक्षा क्रांति का नया अध्याय लिख रही पंजाब सरकार
Punjab News: शिक्षा क्रांति का नया अध्याय लिख रही पंजाब सरकार
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम चुनाव: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 22 प्रत्याशियों का किया ऐलान
असम चुनाव: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 22 प्रत्याशियों का किया ऐलान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे का बड़ा बयान, 'ईरान ने इतने सालों तक हमारा साथ दिया, उस पर हमला हो रहा तो..'
राज ठाकरे का बड़ा बयान, 'ईरान ने इतने सालों तक हमारा साथ दिया, उस पर हमला हो रहा तो..'
ओटीटी
यामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा
यामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
आईपीएल 2026
क्या चोट की वजह से IPL 2026 से बाहर होने पर खिलाड़ी को मिलेगा पूरा पैसा? जानें BCCI का नियम
क्या चोट की वजह से IPL 2026 से बाहर होने पर खिलाड़ी को मिलेगा पूरा पैसा? जानें BCCI का नियम
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
हेल्थ
क्या है HPV वैक्सीन, कैसे आपके जीवन को देती है सुरक्षा? जानिए लगवाने की सबसे सही उम्र
क्या है HPV वैक्सीन, कैसे आपके जीवन को देती है सुरक्षा? जानिए लगवाने की सबसे सही उम्र
Results
GATE 2026 का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, ऐसे करें तुरंत चेक
GATE 2026 का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, ऐसे करें तुरंत चेक
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget