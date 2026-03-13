पंजाब: दो घंटे गैस सिलेंडर की लाइन में इंतजार…फिर आया हार्ट अटैक, बरनाला में बुजुर्ग की मौत

पंजाब के बरनाला जिले के गांव शैहना में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. जानकारी के अनुसार गांव शैहना के रहने वाले 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल, पुत्र देवराज मित्तल, आज सुबह करीब 8 बजे गैस सिलेंडर लेने के लिए स्थानीय गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे हुए थे. बताया जा रहा है कि सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी और भूषण कुमार का नंबर 25वां था. वे पिछले करीब दो घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे.

सिलेंडर की लाइन में इंतजार करते-करते आया हार्ट अटैक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इंतजार के दौरान वे सिलेंडर की बारी आने का इंतजार कर रहे थे. इसी बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया. वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. बाद में परिजन मौके पर पहुंचे और शव को अपने घर ले गए. परिवार द्वारा पोस्टमॉर्टम करवाने की तैयारी की जा रही है.

कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह ने केंद्र और पंजाब सरकार से मुआवजे की मांग

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. भदौड़ हलके के कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह धालीवाल ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि मृतक भूषण कुमार मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे और उन्हें गैस सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा. धालीवाल ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र और पंजाब सरकार से मांग की कि भूषण कुमार मित्तल के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके परिवार को इस कठिन समय में कुछ राहत मिल सके.