Punjab News: पंजाब के लुधियाना शहर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां जोन डी के इलाके में अवैध रूप से बन रही इमारतों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत नगर निगम की टीम ने सोमवार को फिर कई जगहों पर पिछले स्टाफ की मिलीभगत से बनी इमारतों को तोड़ने और सील करने की कार्रवाई की गई.

अवैध रूप से बनाई गई इमारतों पर गिरी गाज

इस संबंध में जानकारी देते हुए एटीपी हरविंदर हनी ने बताया कि ड्राइव के दौरान कॉलेज रोड, सिमेट्री रोड, दुगरी और जवदी इलाके में अवैध रूप से बन रही एक दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया. एटीपी के मुताबिक, इनमें से कई दुकानों का नक्शा बिना पास करवाए बनाया गया था. मालिकों को पहले फीस जमा करने के लिए कहा गया है और पार्किंग या हाउस लेन की जगह में किए गए निर्माण को हटाने के बाद ही सील खोला जाएगा.

कई इमारतों को तोड़ दिया गया

वहीं जोन सी के अधीन आते हिम्मत नगर और प्रीत नगर इलाकों में बन रही कई इमारतों को तोड़ दिया गया, यह कहते हुए कि आवासीय इलाकों में हो रहे कमर्शियल निर्माण के लिए न तो नक्शा पास किया जा सकता है और न ही फीस जमा करवाकर रेगुलर करने का प्रावधान है.

इसी इलाके में बन रही एक अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसके लिए पूरी ड्राइव की योजना बनाई गई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई की सूचना एक कर्मचारी ने लीक कर दी, जिस कारण साइट पर कॉलोनी बनाने वाले कांग्रेस नेता ने अपने समर्थकों को एकत्र कर लिया. इस कारण नगर निगम के कर्मचारी कार्रवाई किए बिना ही वापस लौट आए.

