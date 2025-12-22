हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: स्कूली बच्चों के झगड़े ने लिया खूनी रूप! अंधाधुंध चली गोलियां, 11वीं क्लास के छात्र को लगी

Punjab: स्कूली बच्चों के झगड़े ने लिया खूनी रूप! अंधाधुंध चली गोलियां, 11वीं क्लास के छात्र को लगी

Amritsar News: पंजाब के अमृतसर से हैरान कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां देर शाम दो युवकों के बीच लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई के दौरान गोलियां चलाई गई, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 05:08 PM (IST)
Punjab News: पंजाब के अमृतसर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने लोगों में दहशत फैला दी है. अमृतसर के लुहारका रोड पर देर शाम उस समय दहशत फैल गई. जब दो युवकों के बीच हुई, लड़ाई के दौरान गोलियां चलीं. गोलीबारी में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अमृतसर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. सिविल अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल युवक की पहचान 11वीं क्लास के छात्र अश्वप्रीत सिंह के रूप में हुई है.

मौके पर पांच से छह राउंड फायर हुए
 
पुलिस के मुताबिक, लड़ाई स्कूल में शुरू हुई थी, जहां 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई. पुलिस ने बताया कि लड़ाई के बाद दोनों समूह मामले को सुलझाने के लिए लुहारका रोड पर इकट्ठा हुए, लेकिन फिर लड़ाई शुरू हो गई. इस घटना के दौरान निजाम के साथी हरिंदर सिंह ने गोली चलाई, जिससे अश्वप्रीत सिंह के पैर में गोली लगी. पुलिस ने बताया कि मौके पर पांच से छह राउंड फायर किए गए.

बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी

हालांकि, इस बात की जांच की जा रही है कि इस्तेमाल की गई पिस्तौल लाइसेंसी थी या नहीं. पुलिस ने स्पष्ट किया कि दूसरे समूह की ओर से कोई गोलीबारी की पुष्टि नहीं की गई है. घायल युवक अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है. पुलिस का कहना है कि जैसे ही उसका बयान दर्ज किया जाएगा, मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ ही जांच जारी है.

Published at : 22 Dec 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
Amritsar News PUNJAB NEWS
