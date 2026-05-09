हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबED रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन

ED रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन

Punjab News: ईडी ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास समेत दिल्ली-NCR के कुल 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत यह कार्रवाई की गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 May 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब की राजनीति में शनिवार (9 मई) को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि लंबे समय तक पूछताछ और छापेमारी के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की. सूत्रों के मुताबिक, संजीव अरोड़ा के कई करीबी लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. वहीं उनके ठिकानों पर ईडी की रेड अब भी जारी है.

कई ठिकानों पर चली ED की रेड

जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम ने सुबह से ही संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी. इस दौरान दस्तावेजों की जांच की गई और कई लोगों से पूछताछ भी हुई. काफी देर तक चली कार्रवाई के बाद ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया.

'बंगाल चुनाव खत्म होते ही...', पंजाब में AAP मंत्री के घर ED की रेड पर भड़के अरविंद केजरीवाल

भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.

भगवंत मान ने कहा कि विपक्षी नेताओं को डराने और दबाव बनाने के लिए लगातार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया.

मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर हमला

वहीं AAP नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले को लेकर एक्स पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने लिखा, “ईडी के डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, मोदी जी ने अब सबको पंजाब भेज दिया है. लेकिन मोदी जी, याद रखिए कि दिल्ली में बैठा औरंगज़ेब भी पंजाब को झुका नहीं पाया था. आप पंजाब को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही मजबूती से तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होगा.”

'कभी अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया...', मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड पर बोले CM भगवंत मान

संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है. AAP इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल सबकी नजर ईडी की आगे की कार्रवाई और कोर्ट में पेशी पर टिकी हुई है.

और पढ़ें
Published at : 09 May 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Sanjeev Arora AAP PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
ED रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन
ED रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन
पंजाब
'बंगाल चुनाव खत्म होते ही...', पंजाब में AAP मंत्री के घर ED की रेड पर भड़के अरविंद केजरीवाल
'बंगाल चुनाव खत्म होते ही...', पंजाब में AAP मंत्री के घर ED की रेड पर भड़के अरविंद केजरीवाल
पंजाब
'कभी अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया...', मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड पर बोले CM भगवंत मान
'कभी अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया...', मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड पर बोले CM भगवंत मान
पंजाब
AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले संदीप पाठक को बड़ी राहत, HC ने सुनाया ये फैसला
AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले संदीप पाठक को बड़ी राहत, HC ने सुनाया ये फैसला
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
हेल्थ
Fitness Supplements Side Effects : फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
एग्रीकल्चर
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget