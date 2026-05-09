ED रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन

पंजाब की राजनीति में शनिवार (9 मई) को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि लंबे समय तक पूछताछ और छापेमारी के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की. सूत्रों के मुताबिक, संजीव अरोड़ा के कई करीबी लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. वहीं उनके ठिकानों पर ईडी की रेड अब भी जारी है.

कई ठिकानों पर चली ED की रेड

जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम ने सुबह से ही संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी. इस दौरान दस्तावेजों की जांच की गई और कई लोगों से पूछताछ भी हुई. काफी देर तक चली कार्रवाई के बाद ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया.

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भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.

भगवंत मान ने कहा कि विपक्षी नेताओं को डराने और दबाव बनाने के लिए लगातार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया.

मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर हमला

वहीं AAP नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले को लेकर एक्स पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने लिखा, “ईडी के डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, मोदी जी ने अब सबको पंजाब भेज दिया है. लेकिन मोदी जी, याद रखिए कि दिल्ली में बैठा औरंगज़ेब भी पंजाब को झुका नहीं पाया था. आप पंजाब को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही मजबूती से तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होगा.”

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संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है. AAP इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल सबकी नजर ईडी की आगे की कार्रवाई और कोर्ट में पेशी पर टिकी हुई है.