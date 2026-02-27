पाकिस्तान से अवैध हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा, 5 पिस्टल और 6 कारतूस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए मोगा में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 5 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी तीन से चार बार पंजाब के अलग-अलग जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुके थे. यह हथियार बॉर्डर एरिया से ड्रोन के जरिए भेजे जाते थे, जिन्हें आरोपी लेकर आगे नेटवर्क तक पहुंचाते थे. एसएसपी अजय गांधी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई ने एक बड़े आपराधिक नेटवर्क को तोड़ते हुए संभावित बड़ी वारदात को समय रहते नाकाम कर दिया.

मोगा सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि तरणतारन जिले के दो युवक भारी मात्रा में अवैध हथियार लेकर मोगा क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं. सूचना के आधार पर एएसआई नवजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने दिल्ली कॉलोनी, मोगा के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक काले रंग का किट बैग बरामद हुआ, जिसमें से पुलिस ने 5 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए.

दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, बरामद हथियारों में 9 एमएम पिस्टल (मैगजीन सहित), 30 बोर देसी पिस्टल (मैगजीन सहित), 32 बोर देसी पिस्टल (मैगजीन सहित), 30 बोर गोल्डन रंग की पिस्टल (बिना बैरल) और 30 बोर सिल्वर रंग की पिस्टल (बिना बैरल) शामिल हैं. इसके अलावा एक Samsung Galaxy M15 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लखविंदर सिंह निवासी वटोके, जिला तरणतारन और निशान सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी लाहुके, जिला तरणतारन के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. एसएसपी अजय गांधी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लखविंदर सिंह पहले भी तीन से चार बार पंजाब के अलग-अलग जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका है.

ड्रोन के जरिए सीमा पार हथियार भेजते थे तस्कर

जांच में यह भी पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे हथियार तस्कर ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार भेजते थे और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपियों को लोकेशन भेजी जाती थी. जहां उन्हें हथियारों की सप्लाई करनी होती थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी मोगा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसे मोगा पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया. फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं पाया गया है. एसएसपी अजय गांधी ने बताया कि कुछ दिन पहले मोगा सीआईए स्टाफ ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया था. उसके मोबाइल फोन से मिली जानकारी के आधार पर ही इस नेटवर्क का सुराग लगा.

पुलिस अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें हथियार किसने सप्लाई किए और उनका अगला टारगेट कौन था.

ये भी पढ़िए- Shimla News: हाई-वोल्टेज ड्रामे के बीच दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को ले गई साथ