फगवाड़ा: LPU के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से झड़प, गाड़ियों में लगाई आग

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प हुई है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है. जिसमें पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है. जालंधर के SSP हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है.

विरोध-प्रदर्शन के बीच LPU के बाहर पत्थरबाज़ी की घटना भी हुई है. प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने के अलावा यूनिवर्सिटी की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है.

VIDEO | Phagwara: Stone-pelting erupted outside a private university amid protests over unverified social media claims of an alleged assault on a female student. Protesters set police vehicles on fire, damage university property.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/XJcvitZJzp — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026

यह मामला पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित- डीन

उधर, LPU के डीन सौरव लखनपाल ने कहा, "जब छात्रों ने यह मामला हमारे ध्यान में लाया, तो हमने तय किया कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. हालांकि, जब हमने मामले की गहराई से जांच की, तो हमें लगा कि यह पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित है.''

हमने छात्रों की हर मांग पूरी की- डीन

उन्होंने आगे कहा कि हमने छात्रों की हर मांग पूरी की. जैसे कि वे CCTV फुटेज देखना चाहते थे. कुछ दिनों बाद उन्हें फुटेज दिखाया गया और वे उस खास कमरे को भी देखना चाहते थे जिसके बारे में वे बात कर रहे थे. हमें छात्र के नाम या हॉस्टल की जानकारी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है.''

LPU के डीन ये भी कहा, ''हम उनसे औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए कहते रहे, फिर भी हमने उन्हें वह कमरा दिखाया जिसे वे देखना चाहते थे और उन्हें बार-बार पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस और वार्डन शामिल थे और इन्होंने जरूरी कार्रवाई करने के लिए अपनी तत्परता भी जताई.''

इसमें असामाजिक तत्व शामिल, साजिश का शक- डीन

डीन ने आगे कहा, ''हमें एहसास हो रहा है कि यह पूरी स्थिति अफवाहों से भड़की है. छात्रों को वास्तव में यह समझने की जरूरत है. मेरा मानना ​​है कि इसमें असामाजिक तत्व शामिल हैं. हमें उनकी तरफ से किसी साज़श का पक्का शक है. बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने तोड़-फोड़ की और छात्रों द्वारा बनाए रखे गए शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की."

यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार मोनिका गुलाटी ने भी सोशल मीडिया पर किए गए दावों का खंडन किया है. बता दें कि इस बात की अफवाह फैली थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने कथित तौर पर एक छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है, इससे छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया.

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