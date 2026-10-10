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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: सुखबीर बादल ने गठबंधन पर खोले पत्ते, AAP-कांग्रेस पर क्या बोले?

पंजाब: सुखबीर बादल ने गठबंधन पर खोले पत्ते, AAP-कांग्रेस पर क्या बोले?

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में गठबंधन को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर सभी विकल्प खुले हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 01:12 PM (IST)
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शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी विकल्प खुले हैं. पार्टी कोई भी फैसला पंजाब और यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करेगी.

सुखबीर बादल ने कहा कि शिअद उसी पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार करेगा, जिसके विचार उससे मेल खाते हों. साथ ही, उस पार्टी का एजेंडा भी पंजाब के हितों के अनुरूप होना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि गठबंधन के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हैं.

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हालांकि, सुखबीर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया. उन्होंने कांग्रेस पर सिखों के खिलाफ हुए दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया. वहीं, आम आदमी पार्टी इस समय पंजाब की सत्ता में है.

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बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा फिर तेज

सुखबीर बादल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच दोबारा गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं. संसद के मानसून सत्र के दौरान सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इन अटकलों को और हवा मिली थी.

हालांकि, बीजेपी के कई नेता पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते रहे हैं. ऐसे में दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

बसपा भी एक विकल्प

मौजूदा राजनीतिक स्थिति में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को शिअद के संभावित गठबंधन विकल्पों में गिना जा रहा है. हालांकि, बसपा पहले ही विधानसभा चुनाव में शिअद के साथ गठबंधन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है. ऐसे में आगे की स्थिति दोनों दलों के फैसलों पर निर्भर करेगी.

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फिलहाल सुखबीर बादल ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने इतना जरूर स्पष्ट किया है कि शिअद गठबंधन का फैसला पंजाब के हितों और आपसी विचारों में समानता के आधार पर करेगा.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Sukhbir SIngh Badal
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