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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब सरकार पर सचिन पायलट का वार, कहा- सबूत मिले तभी CBI रेड हुई

पंजाब सरकार पर सचिन पायलट का वार, कहा- सबूत मिले तभी CBI रेड हुई

पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज सचिन पायलट ने आज अपने अमृतसर के दौरे के दौरान AAP सरकार पर जमकर हमला बोला और 2027 में पार्टी की जीत का दावा किया. इसके साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 08 Oct 2026 02:26 PM (IST)
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पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में जुट चुकी है. कांग्रेस पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का एक अवसर नहीं छोड़ रही है. अब पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. यहां पुलिस तक सुरक्षित नहीं है. पंजाब के CM मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड पर कहा कि इसमें किसी दल का कोई हाथ नहीं है ठोस सबूत मिले हैं तभी कोर्ट के आदेश पर CBI एक्शन ले रही है. ये बातें सचिन पायलट ने आज अमृतसर के दौरे के समय कहीं हैं. 

इस दौरान उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) के नए अध्यक्ष परगट सिंह के साथ गोल्डन टेम्पल (श्री दरबार साहिब) में मत्था टेका और अरदास ली. अरदास के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब केवल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अहम है.

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2027 में पार्टी को मिलेगी बड़ी सफलता

सचिन पायलट ने अरदास के बाद कहा, "मुझे गुरु नगरी (गुरुओं के शहर) जाने, आशीर्वाद लेने और श्रद्धा से सिर झुकाने का सौभाग्य मिला. हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय पंजाब के लिए बेहतर दिन और खुशहाली लेकर आए. मैंने आशीर्वाद मांगा है ताकि हम अपने सामने मौजूद चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें. मुझे पूरा भरोसा है कि जब 2027 में चुनाव होंगे, तो हमें बड़ी सफलता मिलेगी."

पंजाब सरकार पर साधा निशाना

पंजाब के CM मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड पर भी पायलट ने प्रतिक्रिया दी है. पायलट ने कहा, 'यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हुई है.  मुझे बहुत अचंभा है कि मुख्यमंत्री के इतने करीबी सहयोगी के खिलाफ इतने ठोस सबूत मिले हैं. जांच जरूरी है और यह हाई कोर्ट के निर्देशों पर की जा रही है. यह किसी राजनीतिक पार्टी या समूह के कहने पर नहीं हो रहा है. इतनी बड़ी जांच तभी होती है जब ठोस सबूत हों.  एक गहन और समय-सीमा के भीतर जांच होनी चाहिए ताकि जनता को सच पता चल सके." 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 08 Oct 2026 02:26 PM (IST)
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