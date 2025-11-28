पंजाब: जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव की तारीख जारी, 14 दिसंबर को वोटिंग, 17 को नतीजे

पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव की तारीखें जारी कर दी गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से स्थानीय निकाय चुनावों का कार्यक्रम दिसंबर महीने में आयोजित होगा. इस क्रम में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे. इसके चुनाव परिणाम 17 दिसंबर को जारी किए जाएंगे. फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन चुनावों की राज्य की आने वाली राजनीति के लिए खासी अहमियत है.

राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए कहा कि लगभग 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मतदाता इन चुनावों में मतदान करेंगे. सभी 23 जिला परिषद और 154 ब्लॉक समितियों के लिए ये चुनाव होंगे. 23 जिला परिषद पंजाब में हैं और इनमें 357 जोन हैं जिन पर चुनाव होगा. ब्लॉक समिति के 2863 जोन हैं. इन सभी पर चुनाव होने जा रहा है.

स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आगामी सोमवार (1 दिसंबर) से गुरुवार (4 दिसंबर) तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे. वहीं नामांकन की जांच प्रक्रिया शुक्रवार (5 दिसंबर) को होगी. प्रत्याशियों अपने नामांकन 6 दिसंबर तक वापस ले सकते हैं. इन चुनावों के लिए 19 हजार 181 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.

कैसे होंगे स्थानीय निकाय चुनाव?

राज्य चुनाव आयोग की और से जारी किए गए चुनावी कार्यकम में स्पष्ट किया गया है कि ये चुनाव बैलट पेपर से होंगे और इसमें 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. मतदान प्रक्रिया 14 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

इस दिन मिलेगा प्रत्याशियों को सिंबल

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू होनी है. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा. नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन गुरुवार (4 दिसंबर) होगा. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

हर एक मतदान केंद्र पर दो मतपेटियां रखी जाएंगी. स्थानीय चुनाव ईवीएम के माध्यम से संभव नहीं है, जिसके लिए परंपरागत तरीके से बैलेट पेपर से ही मतदाता अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे.