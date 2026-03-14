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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: पहले शादी का बहाना, फिर 24 लाख का लगाया चूना, लुधियाना में शख्स ने लड़की को ठगा

Punjab: पहले शादी का बहाना, फिर 24 लाख का लगाया चूना, लुधियाना में शख्स ने लड़की को ठगा

Ludhiana Crime News: पंजाब के लुधियाना में एक व्यक्ति ने युवती को शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और 24 लाख रुपये ठगे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार व धोखाधड़ी मामला दर्ज किया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 14 Mar 2026 10:41 AM (IST)
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Ludhiana Crime News: पंजाब के लुधियाना से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने एक युवती को शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और लाखों लाखों रुपये की ठगी की. डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.

आरोपी को पकड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी जारी है. पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने पहले शादी का वादा किया और इस बहाने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने युवती से लगभग 24 लाख रुपये वसूले. उसने पैसे लेने के लिए काम का प्रबंध करने सहित विभिन्न बहाने बनाए. पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपी ने उसे आर्थिक लाभ के लिए बहला-फुसलाकर पैसा लिया और शारीरिक संबंध बनाए.

शादी के लिए दबाव डालने पर टाल-मटोल करने लगा- पीड़िता

महिला ने कहा कि जब उसने शादी के लिए दबाव डाला, तो उसे पता चला कि आरोपी का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था. उसने युवती को धोखा दिया और उसके साथ लंबे समय तक विश्वासघात किया. यह घटना समाज में बढ़ती धोखाधड़ी और महिलाओं के साथ होने वाली वित्तीय व मानसिक शोषण की गंभीरता को उजागर करती है.

धारा 376-420 के तहत केस दर्ज

पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने मोहम्मद अकबर जैदी, पुत्र मरहूम अकबर हुसैन जैदी, निवासी गांव मुजेदा, जिला जौनपुर (यूपी) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और जांच जारी है. पीड़िता को न्याय दिलाने और ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. 

Published at : 14 Mar 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Punjab Crime News PUNJAB NEWS Ludhiana Fraud Case
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