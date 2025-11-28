हरियाणा सीएम नायब सैनी की भगवंत मान को सलाह, कहा- 'पंजाब के लोगों को नैकरी नहीं चाहिए...'

हरियाणा के रोहतक जिले में हार्दिक राठी नाम के बास्केटबॉल प्लेयर की खेल के दौरान मौत हो गई थी. हार्दिक पर बास्केट वाला पोल गिर गया था, जिसके नीचे दबने से उसकी जान चली गई. इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए थे. अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का इसपर जवाब आया है.

नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को सलाह दी है. नायब सैनी ने सीएम भगवंत मान से कहा है कि पंजाब में नशा खत्म करने पर ध्यान दें. हरियाणा सीएम ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं.

इस बीच नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि एक महीने के अंदर नशा राज्य से खत्म कर देंगे मगर वो तो हुआ नहीं. मैं पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए गया था. लोगों ने कहा कि उन्हें नौकरी नहीं बल्कि नशे का खात्मा चाहिए.

ऐसे में नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें न कि हरियाणा में खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति करें. पंजाब में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सब ठीक है, मगर उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता.

हार्दिक राठी के परिवार से मिले थे भगवंत मान

दरअसल, हरियाणा के रोहतक में बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी की प्रैक्टिस के दौरान मौत हो गई थी. हार्दिक पर बास्केट का पोल गिर गया था. हार्दिक के परिवार वालों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की थी और उन्हें सांत्वना दी थी. इसी के बाद भगवंत मान ने हरियाणा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए थे.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब स्थिति और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए थे. हार्दिक राठी की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने खेल अधिकारी अनूप सिंह निलंबित कर दिया था. जांच और खेल नीति में सुधार के लिए भी एक समिति गठित की गई है.

हार्दिक राठी के परिवार की हर मांग पूरी करने का वादा

खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा था हार्दिक राठी के परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी. साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. गौरव गौतम ने कहा कि हार्दिक राठी एक होनहार खिलाड़ी था. उसकी मौत से पूरे देश में दुख है. मुख्यमंत्री नायब सैनी दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं.