Punjab: नियम तोड़े तो जुर्माना तय! मोहाली पुलिस से बचके, 2025 में काटे 6 लाख 81 हजार चालान

Punjab News: मोहाली में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है. मोहाली पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इसी सख्ती का नतीजा है कि पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में चालान काटे गए हैं, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

हाई-टेक कैमरों से बढ़ी निगरानी

यातायात अधिकारियों के अनुसार, जिले के कई प्रमुख चौराहों और सड़कों पर हाई-टेक कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की मदद से लाल बत्ती तोड़ना, तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना और गलत पार्किंग जैसे उल्लंघनों पर तुरंत चालान किया जा रहा है. कैमरों की वजह से निगरानी और सख्त हो गई है और नियम तोड़ने वालों की पहचान आसानी से हो रही है.

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पूरे साल में मोहाली पुलिस ने करीब 6 लाख 81 हजार यातायात चालान काटे हैं. यह संख्या पिछले सालों की तुलना में कहीं ज्यादा है. पहले यह आंकड़ा आमतौर पर डेढ़ से दो लाख के बीच रहता था, लेकिन हाई-टेक सिस्टम लागू होने के बाद इसमें बड़ा इजाफा हुआ है.

सबसे ज्यादा ऑनलाइन चालान

मोहाली पुलिस से काटे गए चालानों में सबसे बड़ी संख्या ऑनलाइन चालानों की रही है. कैमरों की मदद से करीब 4 लाख 91 हजार ऑनलाइन चालान किए गए. इसके अलावा यातायात पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए साल भर में लगभग 1 लाख 47 हजार चालान काटे. वहीं, थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों में नाके लगाकर करीब 42 हजार चालान किए.

यातायात अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा सबसे अहम है. नियमों का पालन न करने से हादसों का खतरा बढ़ता है. इसी कारण पुलिस अब पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है. आने वाले दिनों में निगरानी और बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर और कड़े कदम उठाए जाएंगे.

वाहन चालकों से अपील

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और तय गति सीमा में ही वाहन चलाएं. नियमों का पालन न सिर्फ चालान से बचाएगा, बल्कि आपकी और दूसरों की जान भी सुरक्षित रखेगा.