Punjab Holidays: पंजाब में इस समय घनी धुंध और लगतार बढ़ रही ठंड चिंता का विषय बनी हुई है. 1 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे और कई अभिभावकों और टीचरों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग उठ रही है. फिल्हाल पंजाब के स्कूलों में इस समय सर्दियों की छुट्टियां चल रही है, लेकिन जनवरी महीने में भी कई छुट्टियां आने वाली हैं. इस महीने में जहां 26 जनवरी की सरकारी छुट्टी आने वाली है, वहीं कुछ वैकल्पिक (रेस्ट्रिक्टेड) छुट्टियां भी घोषित की गई हैं.

पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी की

पंजाब सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 26 जनवरी को पूरे राज्य में रिपब्लिक डे की नई छुट्टी होगी. इसके अलावा इस महीने 4 और सरकारी कर्मचारी छुट्टियां ले रहे हैं. पंजाब सरकार ने 1 जनवरी (गुरुवार) को नए साल के दिन, 13 जनवरी (मंगलवार) को लोहड़ी, 17 जनवरी (शनिवार) को भगवान आदि नाथ के निर्वाण दिवस और 23 जनवरी (शुक्रवार) को बसंत पंचमी और सतगुरु राम सिंह के जन्मदिन पर ऐसी छुट्टियां जारी की हैं.





ध्यान रहे कि स्कूल-कॉलेज और ऑफिस पहले की तरह खुले हैं, लेकिन हर सरकारी कर्मचारी साल भर V2 लीव ले सकता है. वहीं, प्राइवेट स्कूलों में लोहड़ी पर नौवीं से बसंत पंचमी तक छुट्टी का ऐलान किया जाता है.

सर्दी ने छुट्टियों की और संभावना बढ़ाई

पंजाब में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ने की संभावना है. स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों के दौरान कितने स्टूडेंट्स और टीचर्स की डिमांड चल रही है? इसी डिमांड को देखते हुए पंजाब सरकार के अधिकारी सर्दियों की छुट्टियों पर जा सकते हैं. जिनका नाम बस बचाव, मापन और टीचराना है, हम सब उन्हें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही इंतजार इसलिए भी है क्योंकि ठंड अभी कम है, लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से उन्हें बस में धुंध का सामना करना पड़ता है.