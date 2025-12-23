0001, 0007 और 0009... चंडीगढ़ में स्टेटस सिंबल बना फैंसी नंबर, इतने लाख में बिका ये VIP नंबर

Chandigarh News: चंडीगढ़ में एक बार फिर फैंसी और वीआईपी वाहन नंबरों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है. पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RLA) चंडीगढ़ की ओर से आयोजित ऑनलाइन नीलामी में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस नीलामी में कई नंबरों पर लाखों रुपये की बोली लगी, जिससे प्रशासन को अच्छा-खासा राजस्व प्राप्त हुआ.

सबसे महंगा नंबर 31.35 लाख में बिका

नीलामी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नंबर CH.01DC-0001 की रही. इस खास नंबर के लिए बोलीदाताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और आखिरकार यह नंबर 31.35 लाख रुपये में बिका. इस नंबर को हासिल करने के लिए कई लोगों ने एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की.

फैंसी नंबरों की इस नीलामी में सिर्फ 0001 ही नहीं, बल्कि अन्य आकर्षक नंबरों पर भी मोटी रकम खर्च की गई. CH.01DC-0009 नंबर 20 लाख रुपये से अधिक में बिका, जबकि CH.01DC-0007 नंबर के लिए 16 लाख रुपये से ज्यादा की बोली लगी.

स्टेटस सिंबल बन चुके हैं फैंसी नंबर

0001, 0007, 0009 जैसे नंबरों को लोग शुभ और खास मानते हैं. यही वजह है कि इन्हें आज के समय में एक स्टेटस सिंबल माना जाता है. चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहां लग्जरी गाड़ियों और खास शौक रखने वालों की संख्या अधिक है, वहां ऐसे नंबरों की मांग हमेशा बनी रहती है.

आरएलए चंडीगढ़ के अधिकारियों के मुताबिक, इस ऑनलाइन नीलामी से सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिला है. फैंसी नंबरों की नीलामी से मिलने वाली रकम का उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यों और सुविधाओं में किया जाता है.

लोगों में लगातार बढ़ रहा है क्रेज

चंडीगढ़ में फैंसी वाहन नंबरों को लेकर लोगों का उत्साह हर नीलामी में देखने को मिलता है. इस बार की नीलामी ने भी साबित कर दिया कि लोग अपनी पसंद और शौक को पूरा करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने से पीछे नहीं हटते. आने वाले समय में भी ऐसे वीआईपी नंबरों की नीलामी में इसी तरह की भारी बोलियां लगने की उम्मीद जताई जा रही है.