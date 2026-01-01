Punjab News: पंजाब में बढ़ते संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पटियाला पुलिस ने हत्या, जबरन वसूली और लक्षित हत्याओं से जुड़े मामलों में शामिल नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

भारी मात्रा में हथियार बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के कब्जे से कुल नौ पिस्तौल 32 बोर और एक आधुनिक PX5 पिस्तौल 30 बोर बरामद की है. इन हथियारों की बरामदगी से यह साफ हो गया है कि आरोपी किसी बड़ी और गंभीर वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.

In a major breakthrough, Patiala Police busts an organised crime gang and arrests 9 accused involved in murder, extortion and target killings.



Recovery: 9 pistols (.32 bore) and 1 PX5 pistol (.30 bore)



Preliminary investigation reveals that the accused are part of a… pic.twitter.com/qd7EOwDafF — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) January 1, 2026

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी संदिग्ध एक संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं. ये लोग हत्या, फिरौती और लक्षित हमलों जैसी वारदातों की योजना बना रहे थे. पुलिस को समय रहते इनकी गतिविधियों की जानकारी मिल गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

एफआईआर दर्ज, जांच जारी

इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन संदिग्धों के तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं और इनके नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन हथियारों की सप्लाई कहां से हुई.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से साझा की. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

नामों का खुलासा नहीं

फिलहाल गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए अभी नामों को गोपनीय रखा गया है. आने वाले दिनों में पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. इस कार्रवाई के जरिए पंजाब पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.