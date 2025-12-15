हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Elections: पांच गावों ने किया चुनाव का बहिष्कार, एक भी शख्स ने नहीं डाला वोट, जानिए क्या है वजह

Punjab Elections: पांच गावों ने किया चुनाव का बहिष्कार, एक भी शख्स ने नहीं डाला वोट, जानिए क्या है वजह

Punjab News: पंजाब में ब्लॉक सीमा बदलने के विरोध में पांच गांवों ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों का पूर्ण बहिष्कार किया. 3858 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और आगे भी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 11:09 AM (IST)
Punjab News: पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव संपन्न हो गए हैं. कई इलाकों में मतदान शांतिपूर्ण रहा, जबकि कुछ जगहों पर तनाव का माहौल भी देखने को मिला. इसी बीच समाना क्षेत्र से एक अहम खबर सामने आई, जहां पांच गांवों के लोगों ने चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया. जानिए इसके पीछे क्या कारण है.

42 गांवों को लेकर शुरू हुआ विवाद

दरअसल, ब्लॉक समाना के 42 गांवों को काटकर ब्लॉक पातड़ां से जोड़ दिया गया है. इसी फैसले के विरोध में पांच गांवों के मतदाताओं ने पिछले तीन महीनों से किसी भी राजनीतिक दल को वोट न देने का ऐलान कर रखा था. यह बहिष्कार आज चुनाव के दिन भी जारी रहा.

जानकारी के अनुसार गांव भेड़पुरी, दोदड़ा, कोटली, सहजपुरा कलां और सहजपुरा खुर्द में मतदान का पूरी तरह बहिष्कार किया गया. इन गांवों में बूथ नंबर 159 से 163 तक बनाए गए थे. इन सभी गांवों में कुल 3858 मतदाता हैं, लेकिन किसी भी मतदाता ने वोट नहीं डाला. इसके बावजूद पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग पार्टियां ड्यूटी पर तैनात रहीं.

बिना मुकाबले जीते उम्मीदवार

गांववासियों गुरमीत सिंह और गुरदीप सिंह ने बताया कि पहले ये गांव ब्लॉक समाना के अधीन थे, लेकिन अब इन्हें ब्लॉक पातड़ां से जोड़ दिया गया है. पातड़ां ब्लॉक इन गांवों से करीब 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि बीते तीन महीनों से वे अपनी मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों का पूर्ण बहिष्कार किया.

आगे भी बहिष्कार की चेतावनी

गांववासियों ने साफ कहा कि अगर उनका मुद्दा जल्द हल नहीं हुआ, तो वे आने वाले सभी चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे. इस मामले में एसडीएम समाना रिचा गोयल ने बताया कि गांवों की पंचायतों द्वारा दिया गया मांग पत्र उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है. इस पर कार्रवाई अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पटियाला स्तर पर की जा रही है.

Published at : 15 Dec 2025 11:09 AM (IST)
Samana News PUNJAB NEWS
