Punjab: कॉलेज अध्यक्ष की आड़ में नशा तस्करी! बीजेपी नेता के भतीजे की चाकू मारकर की हत्या, आरोपी ने हत्या के बाद खेला क्रिकेट

Punjab News: जालंधर पश्चिम में बीजेपी नेता के भतीजे विकास की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कालू पुलिस हिरासत में है. शराब के नशे में हुए विवाद के बाद कालू ने चाकू मारकर विकास की हत्या कर दी थी.

Jalandhar News: पंजाब के जालंधर पश्चिम से जुड़ी एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पूर्व विधायक और बीजेपी नेता शीतल अंगुराल के भतीजे विकास की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. आरोपी की पहचान कालू के रूप में हुई है. पुलिस हिरासत में उसकी पहली तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह लॉकअप में सोता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस अब उसे अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है.

आरोपी की जल्द कोर्ट में होगी पेशी 

पुलिस अधिकारी जसविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी कालू को गिरफ्तार कर लिया गया है. लॉकअप में उसकी पहली फोटो सामने आई है, जिसमें उसने काली हुडी पहन रखी है. अधिकारी के अनुसार, आरोपी को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा हो सके.

पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में कालू के साथ प्रिंस और करण भी शामिल थे. कालू लसूड़ी मोहल्ला का रहने वाला है, प्रिंस बस्ती दानिश मंडा और करण गाखलां गांव का निवासी है. पुलिस के मुताबिक, कालू पहले भी एएसआई को थप्पड़ मारने के मामले में चर्चा में रह चुका है. हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद भी आरोपी सामान्य जीवन जीता रहा और क्रिकेट खेलता हुआ देखा गया.

शराब के नशे में हुआ विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि 12 दिसंबर की रात विकास भी इन युवकों के साथ बैठा था. सभी आरोपी शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विकास और कालू के बीच बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि विकास ने गुस्से में कालू के बाल पकड़ लिए. इसके बाद कालू के एक साथी ने चाकू निकालकर विकास की छाती में वार कर दिया. वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

चाकू लगने के बाद भी विकास किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा. वह पास के इलाके में पहुंचा, जहां उसने महिलाओं से पानी मांगा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी.

कॉलेज अध्यक्ष की आड़ में नशे का कारोबार

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कालू जालंधर के एक निजी कॉलेज में अध्यक्ष पद से जुड़ा हुआ था. वह आम आदमी पार्टी से जुड़ाव का दावा करता था. आरोप है कि उसने कॉलेज पद की आड़ में बस्ती इलाके में नशे का अवैध कारोबार शुरू किया और कई युवाओं को नशे की लत लगा दी.

पड़ोस की महिलाओं का कहना है कि कालू इलाके में खुलेआम नशा बेचता था और विरोध करने वालों को धमकाता था. बच्चे तक उसके नाम से डरते थे. पुलिस अब न केवल हत्या, बल्कि नशा तस्करी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.

