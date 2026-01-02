हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab: शीतलहर के साथ घना कोहरा... पंजाब में ठंड से ठिठुरे लोग, अलर्ट जारी, जानें मौसम का ताजा हाल

Punjab: शीतलहर के साथ घना कोहरा... पंजाब में ठंड से ठिठुरे लोग, अलर्ट जारी, जानें मौसम का ताजा हाल

Chandigarh News: पंजाब और चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक शीतलहर और घना कोहरा जारी रहेगा. मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में कोल्ड डे, शीतलहर और कम दृश्यता की चेतावनी दी गई है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार लोगों को 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ेगा. इस दौरान रातें और ज्यादा ठंडी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने कल तक कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि आगे के दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

तापमान का हाल

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है. फरीदकोट में सबसे कम अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

कुछ इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली. पटियाला में आंधी-तूफान चला, जबकि पठानकोट और हलवारा में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं. पटियाला और आदमपुर में घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता घटकर 60 मीटर तक रह गई. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है.

कल से बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, कल से ठंड और बढ़ सकती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है. इसके प्रभाव से ठंडी हवाएं चलेंगी और कोहरा बना रहेगा. सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस होगी.

आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है.

कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट

अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है. वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है. लोगों को सुबह और शाम घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान: राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है. पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रह सकता है. अन्य जिलों में यह 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

रात का तापमान रहेगा कम

पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और रूपनगर में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है. राज्य के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इस हफ्ते ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा.

03 जनवरी: कई जिलों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. कुछ इलाकों में शीतलहर भी चल सकती है. मौसम कुल मिलाकर खुशनुमा लेकिन ठंडा रहेगा. 
04 जनवरी: उत्तरी और मध्य जिलों में बहुत घना कोहरा और कुछ जगहों पर शीतलहर की आशंका है. मौसम शुष्क (ड्राई) बना रहेगा.

Published at : 02 Jan 2026 11:36 AM (IST)
