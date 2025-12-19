Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. धारीवाल थाना में तैनात अतिरिक्त एसएचओ सुलक्खन राम की बीती देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बेहतर इलाज के लिए अमृतसर ले जाते समय हादसा

निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अमृतसर ले जाने की सलाह दी. इसी दौरान परिवार ने एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अमृतसर रवाना किया, लेकिन रास्ते में गांव सोहल के पास एम्बुलेंस एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई.

हादसा इतना गंभीर था कि अतिरिक्त एसएचओ सुलक्खन राम की मौके पर ही मौत हो गई. इस दुर्घटना में उनकी बेटी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एम्बुलेंस चालक भी बुरी तरह घायल हो गया. दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घना कोहरा बना हादसे की वजह

बताया जा रहा है कि बीती देर शाम से इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था. राष्ट्रीय राजमार्ग पर दृश्यता बेहद कम हो गई थी, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी. आशंका जताई जा रही है कि कम दृश्यता के कारण ही यह हादसा हुआ. घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी धारीवाल कुलवंत सिंह मान ने बताया कि सुलक्खन राम की तबीयत थाने के अंदर ही बिगड़ गई थी.

उन्हें पहले गुरदासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में अमृतसर ले जाते समय एम्बुलेंस हादसे में उनकी दुखद मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है. साथी अधिकारी और कर्मचारी सुलक्खन राम को एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं. उनके अचानक निधन से परिवार और विभाग दोनों को गहरा सदमा पहुंचा है.