Punjab: लुधियाना के अस्पताल से गायब हुआ महिला का शव, परिवार का आरोप- किसी और को दे दी डेड बॉडी

Punjab News: पंजाब के लुधियाना जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां एक निजी अस्पताल पर मृत महिला का शव गायब करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी भाभी के शव का अंतिम संस्कार किसी और परिवार ने कर दिया गया.

अस्पताल में हुई थी महिला की मौत

परिवार के अनुसार, महिला को शुक्रवार 19 दिसंबर को इलाज के लिए लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखने के निर्देश दिए.

मृत महिला के बच्चे विदेश में रहते हैं, इसलिए परिवार ने अस्पताल को साफ तौर पर बताया था कि वे सोमवार को शव लेकर जाएंगे, ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

मुर्दाघर पहुंचने पर नहीं मिला शव

सोमवार सुबह जब परिवार शव लेने के लिए अस्पताल पहुंचा तो वे यह देखकर सन्न रह गए कि मुर्दाघर में शव मौजूद ही नहीं था. परिवार का आरोप है कि इस बारे में पूछने पर अस्पताल प्रशासन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा और टालमटोल करता रहा.

परिजनों को शक है कि अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते शव किसी दूसरे परिवार को सौंप दिया गया, जिन्होंने महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया. इस गंभीर मामले से आहत परिवार ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की. परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ किया गया घोर अन्याय है.

पुलिस जांच में जुटी

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन को भी जानकारी दी गई. पुलिस ने अस्पताल से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी और यदि लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.