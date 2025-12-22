हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chandigarh: '50 हजार भेज दो नहीं तो मुझे मार देंगे', शख्स ने पत्नी को किया फोन, रची खुद के अपहरण की साजिश

Chandigarh News: चंडीगढ़ आए एक युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची. फिर पत्नी को फोन कर 50 हजार रुपए मांगे. चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ घंटों में ही युवक को ट्रेस करके पूरे मामले का खुलासा किया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 11:07 AM (IST)
Chandigarh News: नौकरी की तलाश में यूपी से चंडीगढ़ आए एक व्यक्ति ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाई. युवक ने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि उसे किडनैप कर लिया गया है और अगर 50 हजार रुपये नहीं भेजे गए तो किडनैपर उसे मार देंगे. मामले की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क किया. चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ घंटों में ही युवक को ट्रेस करके पूरे मामले का खुलासा किया. 

क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के रामनगर निवासी रामवृक्ष यादव ने अपनी पत्नी संतोषी को मोबाइल पर कॉल की. कॉल के दौरान वह रो रहा था और कह रहा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है, उसकी पिटाई हो रही है और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है.

उसने कहा कि अगर 50 हजार रुपये नहीं दिए गए तो उसे मार दिया जाएगा. इसके बाद मोबाइल बंद हो गया. पति की इस कॉल से घबराई संतोषी ने तुरंत पारिवारिक सदस्यों को इसकी जानकारी दी. पारिवारिक सदस्य रात ही में नजदीकी थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया.

पुलिस को करता रहा गुमराह

यूपी पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क किया. अपहरण की जानकारी मिलने पर यूपी पुलिस ने इसकी जानकारी चंडीगढ़ पुलिस को दी. जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच ने कॉल करने वाले युवक की लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही समय में उसे ढूंढ लिया.

पुलिस ने अपहरण का दावा करने वाले रामवृक्ष नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरू में वह पुलिस को गुमराह करता रहा और दावा करता रहा कि उसे किडनैप किया गया था और किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागा.

पुलिस की सख्ती के बाद सच्चाई कबूल की

इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली. पूछताछ में रामवृक्ष ने माना कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था. पैसों की जरूरत के कारण उसने खुद ही अपहरण की कहानी बनाई थी, ताकि अपनी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों से 50 हजार रुपये मंगवा सके.

पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी पारिवारिक सदस्यों को दी और रामवृक्ष को उनके हवाले कर दिया. संतोषी ने पुलिस को बताया कि उसका पति नौकरी के लिए चंडीगढ़ गया था और उसने फोन पर बताया था कि उसे किसी दवा कंपनी में नौकरी मिली है, हालांकि कंपनी का नाम उसने नहीं बताया.

Published at : 22 Dec 2025 11:07 AM (IST)
Chandigarh News PUNJAB NEWS
