Punjab Weather Update: पंजाब-चंडीगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने आज घने कोहरे और शीत लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. अब स्कूल सुबह 9 बजे की बजाय 10 बजे खुलेंगे.

पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान बठिंडा में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री की वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी सामान्य तापमान से 4.3 डिग्री कम है.

शनिवार से अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है. इसके साथ ही 18 जनवरी से राज्य में बारिश होने की संभावना है.

पंजाब के स्कूलों के समय में बदलाव

पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के जारी आदेशों के मुताबिक, कोहरे और खराब मौसम के मद्देनजर सरकार के फैसले के तहत सभी सरकारी, प्राइवेट एडेड, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है.

मान सरकार ने ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूल सुबह 10 बजे खोलने और दोपहर 3 बजे बंद करने का फैसला किया है. यह आदेश आज यानी 16 जनवरी से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में लागू रहेगा.

आज 10 जिलों में बहुत घना कोहरे का असर

मौसम विभाग के मुताबिक आज अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है. जबकि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कई स्थानों पर घना कोहरा रह सकता है.

इसके साथ ही अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है. वहीं तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा और मानसा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है.

तेज हवाओं का असर जारी

इस समय तेज रफ्तार की हवाएं चल रही हैं. ये हवाएं धरती से लगभग 12–13 किलोमीटर ऊंचाई पर चल रही हैं और इनकी रफ्तार तकरीबन 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक है. इस कारण ठंड में वृद्धि हो रही है, हालांकि घने कोहरे में कुछ कमी आ सकती है.

इसके अलावा, ऊपरी वायुमंडल में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जो मौसम में बदलाव ला सकता है. जबकि एक और नया डिस्टर्बेंस 19 जनवरी से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे आगे चलकर ठंड, बादल, बारिश या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बन सकती है.

18 से 21 जनवरी तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल सिंह ने बताया कि राज्य में 16 और 17 जनवरी तक मौसम सूखा रहने की संभावना है. 18 से 21 जनवरी के दौरान कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद फिर मौसम सूखा रहने की पूरी संभावना है. न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. इसके बाद अगले चार दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है.