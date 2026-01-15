Punjab Rape News: पंजाब के गुरदासपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. लोहड़ी के शुभ अवसर पर एक 13 साल की विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ एक नशेड़ी ने रेप किया. गांव वालों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

यह घटना जिले के बटाला क्षेत्र में हुई. उसे घर में अकेला देखकर, पड़ोस के एक लड़के ने उसके साथ रेप किया. जब परिवार वापस आया तो उन्होंने घर की तलाशी ली और आरोपी को ढूंढ लिया. फिर गांव वालों ने उसे पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध किया रेप

पीड़ित परिवार के मुताबिक, वे किसी निजी काम के लिए बाहर गए थे. जब वे वापस आए तो उन्हें बताया गया कि गांव का एक लड़के उनकी बेटी को एक कमरे में ले गया है. शक होने पर, परिवार ने दरवाजा खोला और घबरा गए. आरोपी लड़का लड़की के साथ रेप कर रहा था और उसे शोर मचाने से रोकने के लिए उसका मुंह कपड़े से बांध दिया था.

परिवार के सदस्यों ने आंसुओं भरी आवाजों में बताया कि उनकी बेटी न तो बोल सकती है और न ही चल सकती है. उसकी हालत ऐसी है कि उसे छोटे बच्चे की तरह अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है. इतनी बेबस हालत में बच्ची के साथ हुई इस बेरहमी ने पूरे इलाके में रोष फैला दिया है.

आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पुलिस जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही कोटली सूरत मल्ली पुलिस स्टेशन के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है. परिवार ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत न करे.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है. जांच के आधार पर और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.