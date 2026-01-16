Punjab News: पंजाब के अमृतसर से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है. जंडियाला गुरु के पास देवीदासपुरा गांव के रहने वाले 25 साल के सिमरनजीत सिंह की कनाडा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

सुखदेव सिंह का बेटा सिमरनजीत सिंह 2023 में स्टडी वीजा पर कनाडा गया था. परिवार ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसे विदेश भेजा था ताकि वह वहां पढ़ाई कर सके और करियर बना सके. कनाडा जाकर वह पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करता था और अपने खर्चे खुद उठाता था.

10 साल का था अमेरिकी वीजा

परिवार के अनुसार, वह मेहनती था और जल्द ही उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही थी. उसने हाल ही में अपने खर्च पर कैनेडियन पीआर के लिए आवेदन किया था. इतना ही नहीं, उसके पास 10 साल का अमेरिकी वीजा भी था, जिससे परिवार को बहुत उम्मीदें थीं.

परिजन बताते हैं कि सिमरनजीत अपनी पढ़ाई और काम के साथ-साथ जल्द ही पीआर होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसी बीच अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी. घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिवार का मानना है कि हत्या पैसों के लेनदेन से जुड़ी हो सकती है.

नए दोस्तों पर शक, धोखे की आशंका

युवक के चाचा कुलवंत सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले सिमरनजीत नए दोस्तों के साथ रहने लगा था, जो दिसंबर में उसे एक नई जगह ले गए. परिवार को शक है कि शायद उन्हीं दोस्तों ने उसे धोखा दिया और पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि सिमरनजीत मेहनत कर अपना खर्चा खुद उठाता था. हाल ही में उसने अपने पैसे से पीआर के लिए आवेदन किया था.

परिवार को लगता है कि उसकी तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची. कनाडा से आई इस दुखद खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी मातम पसरा हुआ है, क्योंकि सिमरनजीत सभी का प्रिय था और गांव की उम्मीदों का चिराग माना जाता था.