Punjab: पंजाब में 2027 के चुनावों में बदलेंगे सियासी समीकरण! BJP में शामिल होंगे दिग्गज नेता

Punjab News: बीजेपी आज पंजाब में बड़ा राजनीतिक धमाका करने जा रही है. राज्य के कई सीनियर लीडर बीजेपी का पल्ला पकड़ रहे हैं. अहम बात है कि इन लीडरों में शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत के सीनियर लीडर चरणजीत बरड़ भी शामिल हैं. चरणजीत बरड़ ने पहले शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ बगावत का झंडा उठाकर नए अकाली दल पुनर सुरजीत के गठन में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बीते दिन उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.

दरअसल, 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी लगातार अपना आधार बढ़ा रही है. इसके तहत ही आज पूर्व कांग्रेसी सांसद जगमीत बराड़ को पार्टी में शामिल किया जा रहा है. इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओएसडी ओंकार सिद्धू और सीनियर अकाली नेता चरणजीत बराड़ भी पार्टी में शामिल होंगे. कोटकपूरा के पूर्व विधायक जगमीत बराड़ के भाई रिपजीत सिंह बराड़ भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं.

बराड़ पार्टी में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंचे

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी उन्हें चंडीगढ़ में पार्टी में शामिल करेंगे. जगमीत बराड़ पार्टी में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं. उन्होंने 2022 के मौड़ मंडी विधानसभा चुनाव अकाली दल से लड़े थे. पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि यह पंजाब में बदलते हालात को दर्शाता है. अगर पंजाब के लोगों को कोई उम्मीद है तो वह बीजेपी से ही है. यह लोगों की आवाज है और प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं.

बीजेपी पंजाब में सरकार बनाएगी- कौर

पूर्व सांसद महारानी परनीत कौर ने कहा कि राजनीति बदल रही है. 2027 से पहले एक पूरी तब्दीली चल रही है. मुझे विश्वास है कि बीजेपी पंजाब में सरकार बनाएगी. केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. पंजाब के लोगों ने यह समझ लिया है कि बीजेपी ही सफेद और गैंगस्टरवाद को खत्म करने और नौकरियां देने के लिए एकमात्र मजबूत पार्टी है. उन्होंने कहा कि जिस दिन लोग पंजाब में बीजेपी की सरकार चुनेंगे, यहां विकास की नदियां बहेंगी.

इन नेताओं के पार्टी में आने से बीजेपी पंजाब के मालवा क्षेत्र को निशाना बना रही है. जगमीत बराड़, उनके भाई रिपजीत बराड़ और चरणजीत बराड़ सभी मालवा क्षेत्र के मुक्तसर से हैं. मालवा में पंजाब में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, जिसके कारण बीजेपी वहां अपना आधार मजबूत कर रही है.