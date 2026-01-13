Punjab News: पंजाब में आज लोहड़ी के मौके पर कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी है. इस मौसम के दौरान पहली बार मौसम विभाग ने इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी. इस दौरान कुछ जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है.

ठंड को लेकर एडवाइजरी जारी

ठंड के कारण पहली बार बठिंडा का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री तक पहुंच गया है, जो इस सीज़न में पंजाब का सबसे कम तापमान है. हालातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी लोगों को सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार 17-18 जनवरी को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे सूखी ठंड से कुछ राहत मिल सकती है. ठंड को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने 13 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं, जबकि 14 जनवरी से स्कूल फिर से खुलेंगे.

9 जिलों में ठंड, 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक आज (13 जनवरी) हिमाचल से सटे जिलों गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा में कड़ाके की ठंड पड़ेगी. इन जिलों के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा और लुधियाना में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है.

पठानकोट, होशियारपुर और नवांशहर में भी शीत लहर का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने बताया है कि गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला और जालंधर में कई स्थानों पर दिन के दौरान भी काफी ज्यादा ठंड महसूस की जा सकती है.

15 जनवरी के बाद तापमान में वृद्धि

चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पाल सिंह ने बताया कि इस समय बारिश न होने के कारण सूखी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. हालांकि कई इलाकों में धूप निकलनी शुरू हो गई है. इस कारण आने वाले दिनों में दिन का तापमान बढ़ने की संभावना है.

उनके मुताबिक अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. इसके बाद तापमान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है. 15 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा. इस दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा.

15 दिन सभी लोग अपना ध्यान रखें

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा है कि इस समय कड़ाके की ठंड और शीत लहर चल रही है. ऐसे मौसम में बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि हर कोई अपने आप को गर्म रखे और सुबह-सुबह सैर करने से बचे. यदि सैर के लिए जाना बहुत जरूरी हो, तो पूरे गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलें. उन्होंने चेतावनी भी दी कि कई स्थानों पर लोग कमरों में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है. इससे बचने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अभी करीब 15 दिन ऐसी ही स्थिति रहेगी, इसके बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है.

आने वाले दिनों में मौसम ऐसा रहेगा

14 जनवरी - पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इस दौरान मौसम सूखा बने रहने की उम्मीद है.

15 जनवरी - पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम सूखा बना रहेगा, अर्थात बारिश होने की कोई संभावना नहीं है.

16 जनवरी - पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में भी कई स्थानों पर घना कोहरा रहने की संभावना है. इस दौरान भी मौसम सूखा बने रहने की उम्मीद है.