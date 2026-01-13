Punjab: ऑस्ट्रेलिया से आई NRI महिला का कत्ल, अमृतसर के होटल में मिली लाश, घटना के बाद पति फरार

Punjab News: पंजाब के अमृतसर के कोर्ट रोड पर स्थित होटल किंग्स रूट पर एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. मृतक की पहचान प्रभजोत कौर के रूप में हुई है, जो कि गुरदासपुर के गांव वड़ैच की रहने वाली है. पुलिस के मुताबिक महिला का पति मनदीप सिंह ढिल्लों घटना के बाद फरार है और उस पर हत्या का शक है.

पारिवारिक समारोह के लिए आए थे दंपति

बता दें कि बीते लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पति-पत्नी यहां एक पारिवारिक समारोह के लिए आए थे. वे दोनों होटल में रुके थे. मृतक के भाई लवप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि उसकी बहन की शादी सात साल पहले अमृतसर जिले के गांव जेठूवाल में हुई थी.

शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में, उसके पति के शक के कारण घरेलू झगड़े बढ़ने लगे. लवप्रीत सिंह के मुताबिक, यह जोड़ा कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था और हाल ही में एक पारिवारिक धार्मिक समारोह के लिए भारत वापस आया था.

मृतक के पिता मक्खन सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी और लंबे समय से कोई अनबन नहीं थी. इस दुखद घटना से परिवार को बहुत सदमा लगा है, खासकर छह से सात महीने के बच्चे के लिए, जो अब माता-पिता के बिना है.

पति-पत्नी के बीच होता था झगड़ा- पुलिस

इस मामले पर एसीपी लखविंदर सिंह कलेर ने जानकारी देते हुए कहा कि 112 को दोपहर 1:30 बजे के करीब एक फोन आया जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि कोर्ट रोड पर एक होटल में एक महिला का शव मिला है. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक और उसके पति में अक्सर झगड़ा होता रहता था.

मृतक के परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.