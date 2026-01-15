हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Weather: पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ ठंड! उड़ानें रद्द, 16 जनवरी के बाद बारिश की भी संभावना, जानें मौसम

Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में अगले दो दिन शीत लहर और घने कोहरे का असर जारी रहेगा. 16 से बारिश और 20 से 23 जनवरी तक ओलों की संभावना है. कई जिलों में कोहरे व कोल्ड डे के अलर्ट जारी हैं.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को अभी 2 दिन और शीत लहर का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक आज (गुरुवार) पंजाब में शीत लहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की सी वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री कम दर्ज हो रहा है.

कल हो सकती है बारिश

बुधवार को बठिंडा और फरीदकोट में सबसे कम 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार 16 तारीख से पहाड़ों में बर्फबारी और पंजाब में हल्की बारिश की संभावना बन रही है. इसके अलावा, अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है.

धुंध के कारण 22 उड़ानें रद्द

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर धुंध के चलते बुधवार रात 10 बजे तक आने-जाने वाली कुल 22 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. चंडीगढ़ से जाने वाली 11 उड़ानें- पुणे, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए- धुंध के कारण रद्द की गईं. इसी तरह चंडीगढ़ आने वाली 11 उड़ानें- दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और धर्मशाला से- भी रद्द रहीं. धुंध के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही प्रभावित रही.

आज 7 जिलों में शीत लहर का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक आज अमृतसर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में घना कोहरा पड़ने की संभावना है.

वहीं पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा और मानसा के कुछ इलाकों में भी घना कोहरा पड़ सकता है. जबकि अमृतसर और तरनतारन में कोल्ड डे रहने की संभावना है. इसी तरह फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा और लुधियाना में शीत लहर चल सकती है. मौसम सूखा (ड्राई) रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल के मुताबिक 17 तारीख तक मौसम सूखा रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि 18 से 20 तारीख के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक धीरे-धीरे बढ़ेगा, इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

16 तारीख से तापमान बढ़ेगा

मौसम विभाग के मुताबिक इस समय जम्मू-कश्मीर और हिमाचल से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ी हुई है. हालांकि आज दिन के दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होगी. पर 16 तारीख से हवाओं का रुख बदलेगा और हवाएं अरब सागर से पहाड़ों की ओर चलने लगेंगी. इससे पहाड़ों में पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनेगा, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पंजाब में बारिश की संभावना बन रही है.

इस दौरान न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ेगा और यह 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पाले में कमी आएगी और मौसम के दौरान बादल भी छाए रह सकते हैं, साथ ही बारिश होने की भी संभावना है.

अगले हफ्ते ओले गिरने की संभावना

19 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है. इस कारण पहाड़ों से आ रही हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी लेकर फिर पहाड़ों की ओर बहेंगी. इससे एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

20, 21, 22 और 23 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में अच्छी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं. 19 तारीख को सबसे पहले अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद बाकी इलाकों में भी बारिश का असर नजर आएगा.

आने वाले दिनों में मौसम इस तरह रहेगा...

16 जनवरी को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. दिन के दौरान मौसम सूखा (ड्राई) रहने की संभावना है.

17 जनवरी: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ सकता है.
मौसम सूखा (ड्राई) रहने की संभावना है, बारिश नहीं होगी.

18 जनवरी: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ने की संभावना है.
मौसम सूखा रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं.

Published at : 15 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Punjab Weather PUNJAB NEWS
