Punjab: दूसरों के घर चमकाने वाले की चमकी किस्मत! मजदूर ने खरीदा लॉटरी टिकट, अब जीते इतने रुपए

Punjab News: पंजाब के फाजिल्का जिले से एक प्रेरणादायक और खुशी से भर देने वाली खबर सामने आई है. कहते हैं, जब रब देता है, छप्पर फाड़कर देता है और यही बात यहां सच साबित हुई. एक साधारण मजदूर, जो दूसरे लोगों के घरों में पेंट और सफेदी कर अपने परिवार का गुजारा करता था, उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई.

मेहनत करने वाले मजदूर को मिला बड़ा तोहफा

सालों से दूसरे लोगों के घरों को रंगकर चमकाने वाला यह व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसकी अपनी किस्मत भी इतनी चमक जाएगी. रोजमर्रा की मेहनत के बीच उसने पंजाब स्टेट लोहड़ी बंपर लॉटरी का एक टिकट खरीदा था. बस यही छोटा-सा फैसला उसकी जिंदगी में बड़ी खुशियां लेकर आ गया.

लॉटरी के परिणाम आने पर पता चला कि इस मजदूर को 55000 रुपये का दूसरा इनाम मिला है. यह रकम उसके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं. सीमित आय और लगातार संघर्ष के बीच यह पैसा उनके लिए नई उम्मीद और नए सपने लेकर आया है. परिवार में खुशी का माहौल है, और सब इसे रब का आशीर्वाद मान रहे हैं.

लॉटरी संचालकों ने की पुष्टि

बताया गया है कि उक्त लॉटरी का टिकट उसने लॉटरी संचालक रूप चंद और बॉबी बवेजा की दुकान से खरीदा था. दोनों ने पुष्टि की कि उसके टिकट पर 55000 रुपये का इनाम निकला है. दुकान पर भी लोगों में चर्चा है कि कैसे एक साधारण मजदूर की किस्मत रातों-रात बदल गई.

फाजिल्का की यह कहानी मेहनत करने वालों के लिए प्रेरणा है कि जिंदगी कब बदल जाए, कोई नहीं जानता. छोटे-से टिकट ने एक मजदूर के घर में खुशियां ला दीं और उसे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की उम्मीद दे दी.