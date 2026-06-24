पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बटाला के मुंडी कलार गांव में 35 वर्षीय मनजोत सिंह ने अपनी चाची, चचेरे भाई और अपने दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

मंगलवार रात की यह घटना तब हुई जब मनजोत सिंह अपने चाचा निशान सिंह के घर गया था. उसके साथ खान प्यारा गांव का निवासी परगट सिंह (पूर्व सैनिक) भी था. पुलिस के अनुसार मनजोत के पास परगट सिंह की पिस्तौल थी.

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चाची और भतीजे की हत्या

मनजोत ने अपनी चाची हरदीप कौर (45) और उनके बेटे हरमीत सिंह (13) पर गोलियां चला दीं. उस समय चाचा निशान सिंह घर पर मौजूद नहीं थे. जब परगट सिंह ने गोलीबारी का विरोध किया तो मनजोत से उसकी बहस हो गई. आरोपी ने परगट सिंह को भी गोली मार दी. परगट का शव घर के बाहर खुली जगह पर मिला.

खुद को मारी गोली

वारदात को अंजाम देने के बाद मनजोत सिंह अपने घर लौट गया और उसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली. उसका शव घर की रसोई में मिला. मनजोत के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और उसका एक भाई विदेश में रहता है.

जमीनी विवाद हो सकता है कारण

निशान सिंह जब घर लौटे तो पत्नी और बेटे के शव देखकर हैरान रह गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मनजोत और निशान सिंह के बीच पुराना जमीनी विवाद सामने आया है, जिसे घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है.

पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए बटाला सिविल अस्पताल भेज दिया है. मामले की आगे जांच की जा रही है. पुलिस ने पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है. यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला गई है. स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

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