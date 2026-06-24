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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव से पहले CM मान के वीडियो का मामला गरमाया, BJP ने लगाए गंभीर आरोप

पंजाब चुनाव से पहले CM मान के वीडियो का मामला गरमाया, BJP ने लगाए गंभीर आरोप

BJP on Bhagwant Mann: बीजेपी सीएम भगवंत मान पर हमलावर है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया कि क्या क्या पंजाब पुलिस भगवंत मान के खिलाफ बेअदबी कानून में कार्रवाई करेगी?

Written By : अंकित गुप्ता |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 24 Jun 2026 12:04 PM (IST)
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पंजाब चुनाव से पहले राज्य की सियासत में बड़ी हलचल मची है. मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए उनपर कथित तौर पर बेअदबी के आरोप लगाए जा रहे हैं. चुनाव से पहले अब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी है और बीजेपी आम आदमी पार्टी (AAP) और सीएम मान पर हमलावर है.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, "अकाल तख्त की तरफ से फरमान सुनाया गया कि भगवंत मान से कोई सिख नाता नहीं रखेगा. वीडियो सामने आया था कि भगवंत मान गुरु साहिब पर शराब की छींटे मार रहे हैं."

यह भी पढ़ें: पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपये मिलने का रास्ता साफ, अब BJP-कांग्रेस ने उठाई 4 साल के बकाये की मांग

बीजेपी ने सीएम मान पर लगाए ये आरोप

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाते हुए कहा, "भगवंत मान के चहेते एक पुलिस अधिकारी ने गुड़गांव के होटल में उस व्यक्ति के साथ मीटिंग की जो यह वीडियो सामने लाया था. अब पुलिस ने जसप्रीत सिंह के बयानों के आधार पर FIR दर्ज कर ली है. उसके बाद मान के चहेते अधिकारी ने दबाव बनाया कि रिपोर्ट में से उनका नाम हटाकर बता दिया जाए कि AI से वीडियो बना है."

इसी के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया कि क्या क्या पंजाब पुलिस भगवंत मान के खिलाफ बेअदबी कानून में कार्रवाई करेगी?

यह भी पढ़ें: बेअदबी से जुड़े CM मान के कथित वीडियो पर खुलासा, पंजाब पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराने का आरोप

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 12:04 PM (IST)
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