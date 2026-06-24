पंजाब चुनाव से पहले CM मान के वीडियो का मामला गरमाया, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
BJP on Bhagwant Mann: बीजेपी सीएम भगवंत मान पर हमलावर है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया कि क्या क्या पंजाब पुलिस भगवंत मान के खिलाफ बेअदबी कानून में कार्रवाई करेगी?
पंजाब चुनाव से पहले राज्य की सियासत में बड़ी हलचल मची है. मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए उनपर कथित तौर पर बेअदबी के आरोप लगाए जा रहे हैं. चुनाव से पहले अब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी है और बीजेपी आम आदमी पार्टी (AAP) और सीएम मान पर हमलावर है.
मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, "अकाल तख्त की तरफ से फरमान सुनाया गया कि भगवंत मान से कोई सिख नाता नहीं रखेगा. वीडियो सामने आया था कि भगवंत मान गुरु साहिब पर शराब की छींटे मार रहे हैं."
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बीजेपी ने सीएम मान पर लगाए ये आरोप
मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाते हुए कहा, "भगवंत मान के चहेते एक पुलिस अधिकारी ने गुड़गांव के होटल में उस व्यक्ति के साथ मीटिंग की जो यह वीडियो सामने लाया था. अब पुलिस ने जसप्रीत सिंह के बयानों के आधार पर FIR दर्ज कर ली है. उसके बाद मान के चहेते अधिकारी ने दबाव बनाया कि रिपोर्ट में से उनका नाम हटाकर बता दिया जाए कि AI से वीडियो बना है."
इसी के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया कि क्या क्या पंजाब पुलिस भगवंत मान के खिलाफ बेअदबी कानून में कार्रवाई करेगी?
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