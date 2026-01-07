हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab: सड़क हादसे में मोहाली के युवक की मौत, कनाडा में करता था पढ़ाई, माता-पिता का था इकलौता बेटा

Punjab News: कनाडा से पंजाब के लिए बुरी खबर सामने आई है. यहां एक सड़क दुर्घटना में मोहाली के 22 साल के छात्र अरमान चौहान की मौत हो गई. वह माता-पिता का इकलौता बेटा था.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Jan 2026 11:55 AM (IST)
Canada Accident News: कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में पंजाब के मोहाली जिले के लालड़ू मंडी निवासी 22 साल के छात्र अरमान चौहान की मौत हो गई. यह घटना 5 जनवरी को ओंटारियो के हाईवे-401 पर क्रेमेह टाउनशिप के पास हुई. दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, जिस कारण ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस (O.P.P.) मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, अरमान अपने एक दोस्त के साथ मॉन्ट्रियल से टोरंटो की ओर जा रहा था. हालांकि, दुर्घटना के समय अरमान पैदल ही चल रहा था. यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह बिजी हाईवे पर पैदल किन परिस्थितियों में पहुंचा. जांच एजेंसियां इस बिंदु को लेकर असमंजस में हैं.

पुलिस मामले की जांच कर रही

ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे की पश्चिमी लेन में एक कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मारी है. मौके पर पहुंची पुलिस को मीडियन के पास एक कार खड़ी मिली. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अरमान की मौत उसी कार की टक्कर के कारण हुई या किसी अन्य वाहन की चपेट में आने से. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और डैशकैम फुटेज के जरिए पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

मां-बाप का इकलौता बेटा था अरमान

दुर्घटना के बाद आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक अरमान की मौत हो चुकी थी. इस घटना की खबर मिलते ही लालड़ू मंडी और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई. अरमान अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और पढ़ाई के लिए कनाडा गया हुआ था.

परिवार ने घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने की मांग की है. मृतक के शव को भारत लाने के लिए परिवार के सदस्यों को आर्थिक और प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ओ.पी.पी. ने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और डैशकैम फुटेज वालों से आगे आकर सहयोग करने की अपील की है.

बता दें कि पिछले कुछ सालों से विदेशी धरती से बहुत ही दुखद खबरें आ रही हैं. कनाडा में बहुत सारे पंजाबी नौजवान हार्ट अटैक या फिर दुर्घटनाओं के शिकार हुए और इस संसार से रुखसत हो गए.

Published at : 07 Jan 2026 11:55 AM (IST)
Accident Canada News PUNJAB NEWS
